Det var med stor sorg vi mottok budskapet om landskapsarkitekt Anne Siri Lingaas sin bortgang. Hun etterlater seg et stort vakuum og vil bli sterkt savnet, både som menneske og fagperson.

Minneord

Anne Siri var utdannet landskapsarkitekt ved Norges landbrukshøgskole, linje for landskapsarkitektur i 1976 og startet sitt yrkesaktive liv ved Det norske Arboret/Arboretet på Milde.

Fra 1979 til 1993 arbeidet hun ved Arkitektkontoret Aall-Løkeland-Ragde AS og fra 1993 til 1998 var hun ansatt ved Grønn avdeling i Bergen kommune. Etter et par år i Scandiaconsult var hun med fra starten i det da nydannede rådgivermiljøet i KOMPAS AS. Da KOMPAS AS senere ble en del av Multiconsult ble Anne Siri et naturlig midtpunkt i oppbyggingen av landskapsarkitekturmiljøet i avdeling plan og utredning i Bergen.

Med sin varierte praksis har hun bidratt til å sette sitt preg på mange boligområder, skoler, barnehager og ikke minst flere av de største samferdselsprosjekter på Vestlandet så som Nordre, Søndre og Vestre innfartsåre til Bergen.

Ved prosjekteringen av Trekantsambandet var hun sentral både i arbeidet med reguleringsplan og ved utarbeidelsen av landskapsplaner. Hun deltok også i prosjekteringsteam ved utarbeidelsen av landskapsplaner for Bybanen parsell Nesttun – Rådal.

I de senere årene har hun vært landskapsarkitekt for store samferdselsprosjekt på Haukeli, ved Jølster, i Stavanger, Haugesund og Bergen. Hennes brede erfaring gjorde at hun også var en viktig bidragsyter i en rekke reguleringsplaner og konsekvensutredninger.

Anne Siri var en kunnskapsrik og dyktig landskapsarkitekt som stilte store krav til seg selv og sine kollegaer. I sitt arbeid var hun grundig, nøyaktig og sterkt opptatt av å finne optimale løsninger for brukerne av de ulike prosjekter. Hun hadde en egen evne til å formidle budskapet på en tydelig og lettfattelig måte og i Multiconsult fungerte hun som en faglig mentor for flere av våre medarbeidere.

Hun så det som sin oppgave å oppdra både veiplanleggere, arealplanleggere, ingeniører og andre type fagfolk til å tenke på estetikk, brukervennlighet, drift og vedlikehold i alle oppdrag.

Anne Siri har vært en foregangsperson for å bidra til at landskapsfaget er blitt en viktig del av alle samferdselsprosjekter. Hun hadde en tydelig faglig stemme uten å være belærende. Hennes faglige bredde og kapasitet vil bli svært vanskelig å erstatte.

Anne Siri var glad i naturen og hun brukte deler av fritiden sin på hytten i nærheten av Voss. Her reiste hun når anledningen bød seg. Ellers brukte hun mye av sine ferier og fritid på Qigong trening, noe som ga henne stor glede.

De siste årene har Anne Siri kjempet en innbitt kamp mot kreften. Hennes faglige engasjement betydde mye i livet til Anne Siri og hun har derfor vært faglig aktiv innimellom sykehusopphold og behandlinger helt frem til for en måned siden.

Vi takker for den tid vi har hatt sammen og lyser fred over Anne Siri sitt minne.

For kollegaer i Multiconsult,

Kari Sveva Dowsett og Bent Stensaker