Minedykkerkommandoen ved Haakonsvern har gjort kort prosess.

– Vi fikk en detaljert beskrivelse av hvor minen befant seg, og kunne ekspedere den raskt, sier Espen Skønberg, som er operatør i minedykkerkommandoen.

Sist uke meldte BT om en sivil gruppe med dykkere som varslet politiet om det de mente var gammelt krigsmateriell i sjøen utenfor Askøy.

Forankret mine

– Vi fikk bistandsanmodning fra politiet og rykket ut med rib til øyene utenfor Herdla. Ikke langt fra det gamle Kystfortet på Herdla, i et område som heter Hundane, fant vi minen.

Skønberg beskriver den som en gammel forankret mine med rund kuppel. Deler av minen var rustet.

Advarer sivile

– Vi slo fast at det var sprengstoff. Prosedyren er da at vi hekter på det vi kaller en påleggsladning. Før vi fyrte av salven, flyttet vi minen inn i et sund der det var litt grunnere. Dette for å spare havbunnen rundt, sier Skønberg, som advarer sivile mot å tukle med gjenstander i sjøen de mener er mistenkelige.

Ifølge Brynjar Stordal, som er pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, håndterer minedykkerne 300–400 slike saker årlig.