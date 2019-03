Tusenvis av barn og ungdom har samlet seg Torgallmeninngen i streik. Følg vår direktesending.

De skulle sittet i klasserommet og hatt matte, norsk og samfunnsfag. I stedet skulker tusenvis av Bergenselever skolen for å markere klimakrisen.

– Jeg har alltid vært opptatt av miljø, men jeg har følt seg alene om det. Jeg synes det er bra med en dag hvor vi er flere som markerer klimaet, sier Guri Aronsen Ystad (13)

Ørjan Deisz

– Vi må få politikerne til å skjønne at de må gjøre noe. Det er derfor vi velger å skulke skolen i dag og gå i demonstrasjonstoget, sier Guro Heggholmen (12) som går i 7.klasse på Saint Paul skole, til BT.

Begynte tidlig

Dagens streik arrangeres av klimabevegelsen Klimaopprøret. Under organisasjonen er en tilslutning av flere miljøvernorganisasjoner og ungdomspartier.

– Allerede før demonstrasjonen har vi sett flere skoleelever med plakater i Bergen sentrum. Mange skoleklasser som ikke har skole etter kl. 14.00, har valgt å demonstrere på morgenkvisten, sier Jarand Helle Bøyum (16), som sitter i styret til Klimaopprøret og fylkesstyret til Hordaland Natur og Ungdom.

Maria Rosamunde Sanyang (12), Guro Heggholmen (12), Anna Nilsen Skodvin (12) og Jenny Latife Lund (12) er på Torgallmenningen for å vise sin støtte.

– Denne demonstrasjonen viser hvor stort dette er. Det gjelder alle, ikke bare de voksne. Det er vi som må rydde opp. Vi skal være på demonstrasjonen så lenge vi kan, Maria Rosamunde Sanyang (12).

Sammen med klassevenninene, har Sanyang deltatt på skolestreik ved Saint Paul skole. De har hatt refleksjonstime om klima og miljø i klasserommet før streiken. Etterpå tok de med seg plakatene til Bergen sentrum.

Krever endring

Dagens skolestreik er en fortsettelse på en klimaopprørsbølge fra unge som har feid inn over byer verden over. Jarand sier responsen har vært over all forventning.

– Flere lærere og rektorene har tatt kontakt med oss i forkant med spørsmål om hvordan de kan lage et opplegg til dagen. Elever fra Krohnengen skole i Sandviken har demonstrert fra i dag tidlig, sier Bøyum.

Skolestreiken markerer at barn og ungdom krever sterkere innsats for klimaet fra myndighetenes side.

Startet i Sverige

Greta Thunberg (15) er personen som startet opprøret. I fjor høst satt hun seg ned med et håndmalt skilt foran riksdagen i Sverige. Frem mot riksdagsvalget gjennomførte hun en stille protest hver fredag.

I starten var hun alene, men etter hvert sluttet flere og flere skoleelever seg til demonstrasjonen.

I januar demonstrerte 30.000 skoleelever i Belgia. Denne uken og neste er det planlagt skolestreiker i Norge og på flere enn tusen steder rundt om i verden.

– Det er ikke bare de ville klimaaktivistene som er opptatt av strengere klimapolitikk. Nå begynner et helt folk å bry seg, sier Bøyum.