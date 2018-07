– Det er første gang vi gjør dette, sier dyrepasser.

Temperaturen i Bergen sentrum ligger og vipper på rundt 30 grader fredag. På Akvariet holder de ansatte på å bære ut kasser med is til pingvinene.

– Det er første gang vi gjør det, så det blir spennende å se hvordan de reagerer o gom de liker det, sier dyrepasser Jannicke Johannessen (24).

– Varmt i solen

I denne varmen trenger de nemlig ekstra nedkjøling.

– Pingvinkyllingen er den eneste som kan regulere varmen sin siden han ikke er ferdig isolert. Men for de andre blir det fort varmt i solen, sier hun.

Pingvinene er litt skeptiske i begynnelsen, men begynner raskt å gå på den kalde isen.

– Pingvinene er ikke er glad i for mye varme, og de trenger derfor den ekstra avkjølingen.

Spruter vann

I tillegg til isen har pingvinene et stort seil som sørger for skygge og et vann å bade i som holder ca. ni grader året rundt.

– De elsker vannsprederen, og innimellom tar de den med seg og sprayer på publikum.

