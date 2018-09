27-åringen fra Bergen prøvde å slette spor da kompisen ble pågrepet av politiet. To dager seinere ble han selv tatt.

Den 27 år gamle bergenseren var bekymret. Han hadde ikke hørt noe fra sin to år yngre forretningspartner på over ett døgn.

De solgte ulovlige dopingmidler sammen på nettet, via butikken «Rofl’s helsekost».

Partneren kunne sitte opptil 15 timer i døgnet foran datamaskinen. Nå, i slutten av februar 2016, svarte han ikke på e-post.

– Panikkstemning

Partneren var pågrepet av politiet, sammen med flere andre i samme nettverk.

– Da ble det panikkstemning, sa 27-åringen i retten.

Han og to kompiser – alle med bakgrunn fra utelivet i Bergen – står denne uken tiltalt for å ha solgt store mengder dopingmidler over nett.

De har erkjent straffskyld.

Omsetningen gikk opp

I februar 2016 hadde «Rofl’s helsekost» holdt åpent i to år.

De siste månedene før de tre som styrte butikken ble tatt, én etter én, hadde omsetningen skutt i været.

De hadde inngått en samarbeidsavtale med en annen, enda større butikk, «Roidshop». Denne butikken sto over dem i hierarkiet.

Men 27-åringen hadde aldri møtt dem, snakket med dem eller på noen annen måte kommunisert med dem.

Så – dagen etter at partneren ble pågrepet – tikket det plutselig inn en kryptert e-post fra en person tilknyttet «Roidshop»-butikken.

Eirik Brekke

Kjørte til gårdsbruk i Høyanger

I e-posten fikk 27-åringen meget tydelige instrukser om hva som nå måtte gjøres. Deres felles varelager, som besto av store mengder dopingmidler, måtte flyttes ut av Bergen.

Pengene han satt på – i overkant av 200.000 kroner – måtte sendes ut.

Ingenting skulle være igjen i Bergen.

Mannen gjorde som han fikk beskjed om.

Sammen med andre han ikke ville navngi i retten, satte 27-åringen seg i bilen og kjørte til Høyanger i Sogn og Fjordane. I bagasjen hadde de dopingmidler til en samlet verdi av syv–ti millioner kroner, som nå ble lagret i en låve.

– Jeg ønsker kun å forklare meg om forhold som omfatter oss tre tiltalte, sa han gjentatte ganger på spørsmål fra aktor.

Mye av informasjonen retten fikk høre, kom derfor fra tidligere politiforklaringer og skriftlige bevis.

«Ting ser jævlig mye bedre ut»

Noen dager etter flyttingen følte 27-åringen seg tryggere. Det kom frem i en e-postutveksling mellom ham og en bekjent.

E-posten ble lest opp i retten.

«Ting ser jævlig mye bedre ut nå enn for en uke siden. Ingen snakker. Jeg har fjernet alt av varer, pengesummer, bevis. Om de tar meg nå er det relativt begrenset hva de finner», skrev han i e-posten datert 2. mars 2016.

To dager seinere satt han selv i varetekt.

Hele dopingnettverket var i ferd med å briste.

Politiet

Hovedmenn fulgte rettssaken

To menn fra Sogn og Fjordane – som politiet mener var sentrale i driften av nettbutikken «Roidshop» – har fulgt denne ukens rettssak fra tilhørerbenken.

Deres sak skal ikke opp før i januar neste år.

Ytterligere 26 har vært pågrepet og siktet. Flere av disse er siden dømt. Mer enn 500 kunder er identifisert. Noen av disse var ansatte i politiet.

Politiet har identifisert selgere, distributører og kurerer. Etterforskningen har imidlertid ikke klart å belyse hvor dopingmidlene er blitt produsert.

– Dette var en rimelig proft oppbygd virksomhet, som på mange måter ble drevet som en ordinær butikk. De førte regnskap og gjennomførte varetellinger, sa politioverbetjent Andre Simonsen, da han la frem resultatene av det analysearbeidet politiet gjennomførte.

Et sentralt spørsmål som retten må ta stilling til denne uken, er hvor mye penger de tre bergenserne tjente på virksomheten sin.

Statsadvokat Trond Høvik har varslet at han vil kreve inndratt i overkant av 700.000 kroner fra de tre. Dette kommer i tillegg til penger som allerede er beslaglagt.

I retten tirsdag kunne ikke 27-åringen anslå hvor mye de samlet hadde tjent. Prislistene som lå åpent på dopingforumet Hushboard ga liten veiledning, forklarte han.

– Vi ga 30 prosent rabatt hvis du betalte med bitcoin. Lojale kunder fikk også rabatt, det samme fikk kunder som kjøpte mye på en gang. Noen fikk enda mer rabatt. En del av salgene hadde vi nesten ikke fortjeneste på.

– Tjente dere penger hvis dere ga 50 prosent rabatt? 60 prosent? ville statsadvokat Trond Høvik vite.

– Vi tjente fortsatt penger i de tilfellene vi ga 60 prosent rabatt, men det var ikke mye, svarte 27-åringen.