Det brenner i maskinrommet til en fisketråler fra Ålesund som befinner seg 79 nautiske mil vest for Sola.

– Mannskapet på 20 personer samler seg nå på broen og venter på evakuering, forteller redningsleder Bjørn Jarle Åmlid ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Redningshelikopter på vei

Han regner med at det første redningshelikopteret er fremme på stedet ca. klokken 16.10.

En lettbåt er også i ferd med å nærme seg havaristen.

Hovedredningssentralen ble varslet om brannen klokken 15.03 tirsdag ettermiddag.

Har isolert brannen

– Det brenner i maskinrommet, men mannskapet har nå utløst brannslukningsanlegget, slik at brannen er isolert, sier redningsleder Åmlid.

Hovedvekten av mannskapet om bord i det 56 meter lange fiskefartøyet er nordmenn, men det skal også være utenlandske sjøfolk som arbeider på båten.

Vil evakuere 15

Fartøyet ønsker å evakuere 15 personer i første omgang.

To redningshelikopter har rykket ut fra Sola og båter i området er også på vei for å assistere skipet som er et større fiskefartøy.

Ingen skal være skadet

Hovedredningssentralen har ikke fått noen tilbakemelding om at noen om bord er skadet. De vurderer nå fortløpende om også de siste fem av mannskapet skal evakueres, melder Hovedredningssentralen på Twitter.