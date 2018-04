Her kommer våren

Sol, høyere temperatur for hver dag som går, og med et foreløpig klimaks på fredag. Våren er her. Endelig.

– Ja nå var det vel jammen på tide. Sist helg bikket vi ti grader for første gang i år – da ble det meldt 10,7 grader i Bergen. Før det hadde vi en dag med 9,9 grader i januar – ellers har det vært under ti i hele år. Men fra i dag av blir det bare finere og finere, og varmere og varmere, sier vakthavende meteorolog Frode Hassel ved Vervarslinga på Vestlandet. Stiger utover uken Selv måtte meteorologen riktig nok se tåken heng et stykke nedover da han kjørte hjemmefra tidlig i morgentimene. – Men om et par timer skal den være borte. Da vil det tørke opp, og både tåken og skylaget over vil forsvinne. Om noen timer vil det være pent vær, sier Hassel i 07.30-tiden. Og så går det bare en vei. Temperaturen stiger jevnt og trutt utover i uken, og nå sitt høyeste fredag. Rundt 15–16 grader i Bergen, og ganske vindstille, lover meteorologen ut fra de siste prognosene. Fortsatt kaldt i fjellet Lørdag vil det komme litt skyer, og kanskje noe nedbør, men det vil fortsatt holde seg varmt. Og aller varmest rett før nedbøren kommer. – Hva med snøsmeltingen, er dette dårlig nytt for dem som frykter vårflom på grunn av store snømengder i fjellet? – På høyfjellet ser det fortsatt ut til å holde seg kjølig en stund. På Dyranut, for eksempel, er det bare så vidt over null fortsatt og flere minusgrader på natten. Så i høyere strøk vil det ta en stund før snøsmeltingen kommer i gang for alvor. Slik det ser ut nå, vil det ikke bli noe særlig med plussgrader der før et stykke ut i neste uke, sier Hassel.