Det er imidlertid ikke første gang sjåføren tyr til vold mot fulle passasjerer.

Han var «hoven i hele høyre ansiktsdelen, nesen var brukket og han hadde smerter. To tenner var løse og han har måtte rotfylle én av disse tennene».

Disse skadene er beskrevet i en fersk dom fra Bergen tingrett.

21. mars møtte en 38 år gammel taxisjåfør med latvisk statsborgerskap i retten, tiltalt for å ha vært voldelig mot to passasjerer.

Spydde i bilen

Mannen som fikk slått løs tennene sine hadde vært på byen og drukket alkohol med to kompiser da han skulle ta taxi hjem til Nordås.

På veien spydde han i bilen, noe han skal ha lovet taxisjåføren å betale for.

Kjøreturen endte ved Kilden kjøpesenter, i nærheten av hvor den fulle passasjeren skulle av. Der prøvde passasjeren å slå pinkoden flere ganger, uten å lykkes med det.

Den 38 år gamle taxisjåføren innrømmet i retten å ha slått passasjeren flere ganger i fjeset med knyttneven. Han nektet imidlertid for å ha forlatt ham bevisstløs på bakken.

«Tiltalte er uenig i at passasjeren var bevisstløs», heter det i dommen.

Regningen for drosjeturen ville kommet på mellom 500 og 600 kroner, samt kostnadene for å rense bilen.

Klarte ikke å betale

I det andre voldstilfellet, som skjedde året før, hadde en mannlig passasjer ikke vært i stand til å betale for seg.

Da begynte å taxisjåføren å kjøre med passasjeren i bilen, noe passasjeren forklarte at han opplevde som et kidnappingsforsøk. Taxisjåføren mente på sin side at han bare ville kjøre den fulle passasjeren tilbake til sentrum, slik at han kunne ta seg hjem igjen på egen hånd.

Passasjeren kom seg ut av bilen, og begynte å løpe.

Da passasjeren snublet og falt fremover kom sjåføren over ham og begynte å slå ham, angivelig med en paraply.

Sjåføren stoppet ikke å slå, før en forbipasserende så hva som skjedde og skrek mot ham.

Passasjeren måtte sy tre sting.

Dømt til fengsel

I tillegg til å ha vært voldelig mot de to passasjerene, ble mannen dømt for å ikke ha forlatt området rundt utestedet Brukbar. Dette hadde en politibetjent bedt ham om, fordi han var overstadig beruset.

Bergen tingrett konkluderte med at 38-åringen må tilbringe seks måneder i fengsel, samt at han må betale erstatning til de to som er blitt utsatt for volden.

Passasjeren som fikk slått løs tennene sine får 33.425 kroner, mens mannen som ble slått med paraply får 15.000 kroner.