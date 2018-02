Tidlig i morges hentet politiet en familie på fem som hadde påberopt seg kirkeasyl på Fitjar. - Dette var ikke en kirke, sier politiet.

– Jeg våknet av at det sa bang, bang, bang, og så singlet det i ruteglass. Deretter var det masse hyling og skriking, og plutselig var politiet inne i kirken, forteller Marit Janne Sundhordvik om bråvåkningen i sekstiden fredag morgen.

Hentet ut

I morgentimene ble en afghansk småbarnsfamilie med barn på fem år, fire år og en baby på seks måneder, hentet ut av kirkeasyl i frikirken på Fitjar.

Sundhordvik er en nær venn av den afghanske småbarnsfamilien, og overnattet i frikirken med familien etter et besøk.

Privat

Hun lå rett innenfor inngangsdøren, der glasset ble knust av politiet. Hun opplever politiets atferd som brutal.

– Maktesløs

– Jeg ble stilt i et kjøkkenhjørne og bedt om å stå i ro. Jeg fikk verken gå til de livredde barna, ringe noen, eller få svar på om politiet hadde lov til dette. Jeg følte meg så maktesløs, sier Sundhordvik.

Pastor i menigheten, Frank Håvik, ble varslet av forbikjørende som oppdaget hva som skjedde.

Han sier dette er en hårreisende behandling av politiet.

– Her er det skjedd et grovt overtramp, sier han.

Den afghanske familien gikk i kirkeasyl i fjor vår hos menigheten Nytt Liv Sunnhordland, i frikirken på Fitjar. Det skjedde etter en dramatisk uthenting fra asylmottaket på Stord, der familiefaren skal ha skåret over det ene håndleddet sitt.

– Overtramp fra politiet

– Kirkeasyl skal være fredet, det har Sylvi Listhaug selv sagt for under to år siden. Vi er en frikirke, og bygget har alltid vært brukt som frikirke, med kirkelige aktiviteter hver eneste uke. Det er ingen tvil om at dette er et kirkebygg, sier Håvik, og legger til at dette er et grovt overtramp fra politiets side.

Ifølge pastoren har familien en ankesak inne hos Lagmannsretten som ikke er blitt behandlet ennå. Det skal derfor ikke være noen avgjørelse i hvorvidt den afghanske familien får bli eller ei.

Nå står menigheten tilbake uten noen som helst kjennskap til hvor familien befinner seg.

PRIVAT

– De satt ikke i kirkeasyl

Den ansvarlige for gjennomføringen av aksjonen, avsnittsleder Pål Gjil i operativ utlendingsenhet i Sør-Vest politidistrikt, sier det ikke stemmer at familien befant seg i en kirke.

– Dette var et bolighus som tilhører en menighet på Fitjar. Det er ikke en kirke, og ikke et bedehus. Dette har vi undersøkt grundig, og jurist har vurdert saken. Dersom de hadde befunnet seg i en kirke, hadde dette stilt seg annerledes, sier Gjil.

– Det virker som om menigheten mener dette var en kirke, og at familien trodde de var i kirkeasyl?

– Ja, det kan hende. Men dette har vi altså vurdert nøye, sier Gjil.

Måtte tas med makt

Han vil ikke fortelle hvor mange som deltok i aksjonen, der han selv var med. Familien er nå fraktet til Haugesund.

– Ble familien med frivillig, eller måtte de tas med makt?

– De måtte hentes med makt. De var jo ikke glade for å se oss, og var nok overrasket. Aksjonen var meget vellykket. Det fikk raskt, ingen kom til skade, og alle har det nå bra, sier Gjil.

PRIVAT

Han sier politifolkene brøt seg inn i huset i 6-tiden fredag morgen. Både lokale politifolk og politi fra Politiets Utlendingsenhet deltok, ifølge Gjil.

Departementet var varslet

Også Politiets utlendingsenhet (PU) sentralt bestrider at familien bodde i et bygg som omfattes av retningslinjene for kirkeasyl.

«Politiet foretar som hovedregel ikke pågripelser i kirkebygg eller bedehus tilhørende kirken. Det samme vil i utgangspunktet gjelde kirkebygg tilhørende trosretninger utenfor den norske kirke. Boligen som personene har bodd i er ikke et kirkebygg. Det eies av Frimenigheten Nytt Liv. Etter politiets opplysninger har det tidligere vært brukt til forsamlingshus for Nytt Liv», skriver kommunikasjonsrådgiver Daniel Drageset i PU i en e-post til BT.

Ledelsen i Justisdepartementet var varslet om aksjonen på forhånd, opplyser kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet.

– Justis- og beredskapsdepartementet ble informert på vanlig måte av Politidirektoratet om denne uttransporten, skriver Skjøld-Lorange, som opplyser at departementet ut over dette ikke kommenterer enkeltsaker.

Pastor Frank Håvik i menigheten hisser seg kraftig opp over politiets påstand om at huset ikke kan regnes som en kirke.

– Dette var bygd som et kirkebygg, og har aldri vært noe annet. Det er vigslet, og aldri blitt avvigslet. Det politiet sier er totalt feil. Dette blir storspetakkel, sier Håvik.

Han sier huset ble bygget på 60- eller 70-tallet, av Den frie evangeliske forsamling. I 2008 la de ned, og menigheten Nytt Liv Sunnhordland tok over bygget.

– Huset har menighetssal, der denne familien bodde. Men etterhvert vokste vi ut av huset, og måtte leie oss et annet lokale i tillegg til dette. Men vi har hatt møter der hver torsdag, sist i går, med forkynnelse og sang, sier Håvik.

Menigheten han leder teller ca. 50-60 medlemmer, ifølge Håvik. I tillegg kommer 30–50 flyktninger som er aktive i fellesskapet.