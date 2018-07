Kan bli aktuelt å stenge vannet i perioder.

Etter en lang periode med lite nedbør er det knapt med vann på Askøy, ifølge Otto Kaurin Nilsen, avdelingsleder for drift av vann og avløp i Askøy kommune.

Vannmangelen gjelder den sørlige delen av Askøy. Konsekvensen kan bli at vannet stenges.

– Vi kan måtte stenge ned områdevis slik at folk kun får tilgang på vann enkelte tider av døgnet. Vi må også prioritere sårbare abonnenter, sier Nilsen.

Trenger regn

Nå trengs det noen gode regnbyger i ukene fremover for at vannkildene skal stabilisere seg. Om fem-seks uker kan mangelen bli mer prekær, forteller Nilsen. Da kan det bli aktuelt med stenging av vannet.

– Men vi ser etter alternative løsninger hele tiden, sier han.

Nå er vann- og avløpsavdelingen i Askøy kommune på lekkasje-jakt for å passe på at ikke noe vann går til spille.

– Denne innsatsen intensiverer vi, sier Nilsen.

Rune Meyer Berentsen (arkiv)

Spar på vannet

Nilsen forteller at det har vært perioder med lite vann før, men at det ikke har vært et problem de siste to årene.

Nilsen oppfordrer folk til å bruke så lite vann som mulig. Askøy kommune har varslet innbyggerne både på Facebook og med tekstmelding.

– Folk er blitt flinkere til å bruke mindre vann, men hvis vi ikke får påfyll av nedbør snart, vil vannkildene bli kraftig redusert.