Det har vært en kald mars. Så kald at det ligger enn til å bli den tredje kaldeste mars for Bergen.

Tallene fra værstasjonen på Florida viser at mars kan gå inn i historien som en av de kaldeste mars månedene Bergen har opplevd de siste 70 årene.

– Gjennomsnittstemperaturen fra 1. til 18. mars har kun vært målt kaldere i 1962 og 2006, sier værentusiast Robert Næss.

Siden tidlig på 1990-tallet har investeringsdirektøren i Nordea vært opptatt av vær og statistikk, og bruker tall fra Meteorologisk institutt og yr.no for å analysere værdata.

– Værdøgnet 18. mars er ikke ferdig før klokken 18 i kveld, men jeg har brukt et forsiktig anslag basert på temperaturene så langt i dag. Det er uansett solid margin ned til 1987, sier han til BT søndag formiddag.

Varmere enn Oslo

Aller kaldest var det de første seks-syv dagene i mars. Kaldeste temperaturen ved Florida ble målt 1. mars, med minus 12 grader.

– Selv om det har vært unormalt kaldt i Bergen har vi hatt det fint samenlignet med Østlandet, sier Næss.

Han har sammenlignet temperaturgjennomsnittet for Bergen de siste 70 dager med de samme tallene for Oslo.

– Hittil i år har Oslo har hatt en gjennomsnittstemperatur på minus fire garder, mens det i Bergen har vært minus 0,4. Dersom man ikke trives med kulden, er det altså noen som har det verre, sier Næss.

Mest sol i Bergen

Kalde dager og høytrykk kommer ofte med klarvær, og også her kommer Bergen godt ut.

– Når det gjelder klarværsdager har Oslo, med værstasjon med Blindern, kun målt tre dager! Florida i Bergen har hatt åtte dager, mens målestasjonen på Flesland har hatt tretten, sier Næss.

Odin Drønen

Værentusiasten har også hentet inn antall soltimer for 2018.

– Dessverre måler ikke værstasjonen i Bergen sentrum antall soltimer, men det gjør den på Flesland. Der har det vært 187 timer med sol! I Oslo derimot, har «bare» 151 timer, sier Næss.

Prognoser for påsken

– Det er fremdeles for tidlig å si noe om været i påsken, sier meteorologen ved Meteorologisk institutt, Gunnar Livik.

– Langtidsvarselet går bare frem til palmehelgen, men prognosene er fremdeles svært usikre. Men slik det ser ut per nå, ser det grått ut, sier Livik.

Det nesten dagene er meteorologen mer komfortabel med å kommentere.

– Høytrykket som har ligget over Sør-Norge de siste dagene – og gitt oss det pene været – er dessverre allerede på vei ut igjen i Nordsjøen, sier han.

Den første nedbøren kommer til Sogn og Fjordane allerede søndag kveld, og til Hordaland i morgentimene på mandag.

– Mandag formiddag kommer det noe nedbør, men det letter. Ettermiddag og første del av tirsdag skal det være tørt, sier Livik.

Liten sjanse for perfekt påskevær

– Det eneste som er helt sikkert, er at dette finværet nå er over, sier StormGeo-meteorolog, Mariann Aabrekk.

Hun forteller det er fremdeles for tidlig å si noe sikkert om påskeværet, men at sjansen for blå himmel og strålende påskesol er liten.

– Slik det ser ut nå blir det verken veldig vått eller veldig solfylt, men noe midt imellom. Noen lavtrykk skal passere oss, så i lavlandet og i ytre strøk blir det nok regn noe regn. Det positive i det er at det blir nysnø i fjellet, selv om det strengt tatt ikke trengs, sier Aabrekk og ler.

– Men det er fremdeles lenge til påsken, og meldingene har allerede snudd flere ganger.