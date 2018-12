Vestlandet ble første stopp for superyachten «Bravo Eugenia», som nå ligger fortøyd i Flåm andre juledag. Havnesjefen har troen på flere yachtbesøk i årene som kommer.

I morgentimene andre juledag fikk innbyggerne i Flåm et uvanlig syn, da en 109 meter lang superyatch kom seilende innover fjorden.

Fartøyet heter «Bravo Eugenia», og er ifølge Superyatch Times en av verdens dyreste og mest eksklusive superyatch, som er bygget i år.

Arvid Kyrkjeøy jobber som kaptein i Flåm, og var med på å fortøye luksusyachten i halv ni-tiden onsdag morgen.

– Det er veldig eksepsjonelt og unikt. Dette er første gang vi har er en yatch her så seint på året, sier han.

Arvid Kyrkjeøy

Jomfrutur til Vestlandet

Det er den amerikanske mangemilliardæren Jerry Jones som eier yachten. Båten skal ha en verdi på 250 millioner dollar, i overkant av to milliarder norske kroner.

Yachten kommer rett fra verftet i Nederland, og eierne har valgt å ta sin første tur til Vestlandet.

På fredag forrige uke var fartøyet i Bergen, og i løpet av det siste døgnet har yachten vært innom både Gudvangen og Flåm, hvor den nå ligger fortøyd.

– Det er helt strålende at yachten tar turen til Flåm. Dette er en av de dyreste båtene du får tak i. Hele yacht-verden følger med på båten og hvor den drar. Vestlandet og Flåm vil få mye god oppmerksomhet av dette besøket, sier Jon Olav Stedje, assisterende havnesjef ved Flåm havn.

Bjorn Erik Larsen

Ville oppleve norske fjorder

Arnfinn J. Seim er leder for Alex Birger Grieg AS, firmaet som er agent for superyachten.

Han forteller at gjestene kom om bord i båten på julaften, og at de skal feriere i Norge i en uke.

De skal ha planlagt å dra til ulike destinasjoner i Sognefjorden.

– De ville oppleve noe eksotisk når de først var i Nord-Europa for å hente fartøyet. For folk som er vant til å oppholde seg i varmere strøk, vil regn, lavt skydekke og norske fjorder oppleves som veldig eksotisk, sier Seim.

Anu Pietilainen

Promotering av Vestlandet

Ifølge Seim er besøket av superyatchen et resultat av markedsføring av Norge som yacht-destinasjon.

– I fire år har selskapet «Norway Superyacht Services», kjørt en omfattende markedsføring av Norge på internasjonale utstillinger og yacht-show, sier Seim.

«Norway Superyacht Services» drives av Ola Hiis Bergh, som er tidligere turistsjef i Bergen. BT har tidligere omtalt Hiis sin visjon om å få verdens aller rikeste og deres overdådige superyachter til Vestlandet.

– Nå ser vi effekten. Vi opplever en betydelig økning i interessen av Norge og Vestlandet, og vi håper at det etter hvert vil resultere i flere anløp, sier Seim.

Arvid Kyrkjeøy

Tror på økning i Flåm

Stedje forteller at de har jobbet sammen med Norway Superyacht Services for å promotere Flåm. Han har troen på at det vil komme flere yachturister til Flåm i de kommende vintersesongene.

– Man ser at interessen for yacht-turisme øker, og at det bygges flere og flere fartøy som er tilpasset vintertilværelsen langs sjøen. Derfor vil vi skape mer oppmerksomhet rundt fjordopplevelser på vinterstid, sier Sedje.

Målet er å gjøre Flåm til en vinterdestinasjon. Ifølge Sedje er de godt i gang, men ikke helt i mål enda.

– Vi ser at folk gjerne vil oppleve vinteren også. De ønsker naturopplevelser, og fred og ro. Vi ønsker å være like tilgjengelig på vinteren, som på sommeren, og turistbutikker, restauranter og hoteller åpent, sier han.