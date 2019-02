Politiet frigjorde mandag navnene til de to som mistet livet i helikopterulykken i Røldal.

De omkomne er ekteparet Jarle Hegerland (46) og Ann-Cathrin Losvik (48). Begge er fra Avaldsnes på Karmøy. De var bosatt på Torvastad på Karmøy, og var på vei hjem fra hytten i Røldal da ulykken skjedde.

Ved 01.30-tiden natt til mandag fikk Lars Losvik beskjed om at det pågikk en leteaksjon etter søsteren og svogeren.

– Det var et utrolig sjokk, og et enda større sjokk da jeg fikk vite klokken 04.00 at det faktisk hadde skjedd en ulykke. Det var en uvirkelig og rar følelse, sier Lars Losvik til Bergens Tidende.

Da står han på Arlanda flyplass i Stockholm på vei til Haugesund for å være sammen med de to døtrene til søsteren.

Privat

– Glad og positiv

Losvik har bodd i Finland i flere år, men hadde et nært forhold til søsteren.

– Vi hadde en veldig god relasjon. Hun var en veldig glad og positiv dame. Det var alltid viktig for henne å ta vare på andre. Hun var veldig raus, sier den seks år eldre storebroren.

Han forteller at Ann-Cathrin Losvik og ektemannen Jarle Hegerland passet veldig godt i lag.

– Han var en livsglad, fin fyr som ga henne mye trygghet. En sterk, stille type. De hadde veldig mye fine aktiviteter sammen i Røldal, og hadde en stor omgangskrets.

– En veldig fin tid

Foreldrene til søskenparet bodde i Mo i Rana. Faren deres gikk bort i mai i fjor, og i november mistet de også moren.

– Ann-Cathrin og jeg hadde en veldig fin tid sammen da vi var en ukes tid i Mo i Rana og tok hånd om vår mamma. Det var bare oss to søsknene, sier Lars Losvik.

PRIVAT

– Ekteparet hadde hytte i Røldal og var glad i å stå på ski. Det var fast rutine å dra på fjellet i helikopter. Da sparte de tid, det var rett opp og rett hjem, forteller Bent Ståle Svendsen til Stavanger Aftenblad.

Han har tidligere drevet et entreprenørfirma innen graving og sprenging sammen med Hegerland.

Tok flysertifikat i Florida

Det var Jarle Hegerland som eide helikopteret.

Ifølge et intervju Hegerland gjorde med Haugesunds Avis i desember, skal han ha fløyet helikopteret hjem til Torvastad en måned tidligere. Selger var Rossi Helicopter i Verdal.

I det samme intervjuet forteller Hegerland at han tok helikoptersertifikat i Florida sommeren 2018.

– I juli og august var jeg i Florida for å få sertifikatet. I Norge ville det tatt omtrent ett år. Jeg presset litt på og tok det på et par måneder. Jeg gjorde ikke stort annet enn å lese og fly de ukene jeg var der, sa Hegerland da til Haugesunds Avis.

Bjørn Erik Larsen

Etterforskes

Ulykkeshelikopteret var av typen Robinson 44. Det kan ta tre passasjerer i tillegg til piloten.

Ulykken blir etterforsket av Vest politidistrikt ved felles etterforskningsenhet og Hardanger lensmannsdistrikt samt Statens havarikommisjon for transport.

Etterlater seg tre barn

Losvik etterlater seg to jenter på 13 og 18 år. Hegerland etterlater seg en sønn på 14 år.

Paret, som giftet seg i 2016, hadde ingen felles barn.