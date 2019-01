MÅTTE RØMME: – Jeg ble avhengig av pengene for å kunne rømme fra virkeligheten. Og jeg måtte rømme for å holde ut. Det var ren selvdestruksjon, fortalte overgrepsofferet i et intervju med BT denne uken. Nå er han tilkjent millionerstatning. FOTO: Nima Taheri (arkiv)