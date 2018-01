For andre år på rad ble Womens March arrangert i Bergen, med #metoo som bakteppe.

– I dag er det ett år siden en sjåvinistisk, egoistisk og sexistisk president ble innsatt i USA, sier Anine Bråten foran en forsamling av mennesker på festplassen.

Hun er initiativtaker til Womens March, som i dag ble arrangert for andre gang i Bergen.

Protesterer mot Trump

Arrangementet fokuserer på kvinners rettigheter, og oppsto i kjølvannet av at Donald Trump ble valgt som president i fjor. Da skal det ha vært rundt en halv million oppmøtte i Washington og markeringer over hele verden, i protest mot Trumps verdier og kvinnesyn.

I fjor var det mange som ikledde seg rosa luer, såkalte «pussyhats». Dette var et stikk til Trumps velkjente uttalelse:

– Grab ’em by the pussy.

– Brennaktuelt etter #metoo

– I år er marsjen nok en gang brennaktuell på grunn av #metoo-kampanjen, sier Bråten.

Videre forteller hun at det er vanskelig for kvinner å få rettferdighet i Norge dersom de har blitt utsatt for trakassering eller overgrep.

– Men det er utrolig flott at kvinner tør å stå frem og si når de har opplevd noe. Fremover må vi ha fokus på å ivareta varslerne, sier hun.

Eirik Brekke

– På høy tid

Blant de oppmøtte var Ingrid Vaksvik og Line Fresvik.

– Det har vært altfor lite fokus på trakassering i media før #metoo, så nå er det på høy tid, sier Vaksvik.

Fresvik er enig, og legger til at det positive med kampanjen er at det settes økt fokus på at kvinner selv skal sette grensene for hva som er greit og ikke.

– Det må bare fortsette og fortsette, det kan aldri bli nok, slår Fresvik fast.

Eirik Brekke

– Nesten bare voksne her

Også Bettsy La-Royale Iden og moren Anna La-Royale Mårtensson deltok i marsjen. Det gjorde de også i fjor.

– Jeg er her for at alle skal få like rettigheter, sier Iden.

Moren forteller at hun og datteren har snakket om at man skal kunne være som man vil og kle seg som man vil, uten at man rakker ned på hverandre.

– Det eneste som er litt kjedelig er at det nesten bare er voksne her, for dette er et viktig tema, sier datteren.

Eirik Brekke

Under samlingen på Festplassen ble det holdt appeller av representanter fra blant annet Sosialistisk Ungdom, Amnesty Norge og Fargespill.

Etter appellene gikk marsjen gjennom Bergen sentrum, før arrangementet fortsatte med musikalske innslag, appeller og debatt på Bergen Offentlige Bibliotek.

Kvinnemarsjen blir arrangert i Oslo i morgen.