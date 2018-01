Eit stort ras stengjer fylkesveg 53 mellom Årdal og Fodnes. Dykkarar er på veg frå Bergen for å gjennomføra søk i fjorden ved rasstaden.

– Vi er ikkje heilt sikre på om nokon kan ha blitt tekne av raset. Difor er dykkarar herifrå no på veg med helikopter for å avklara situasjonen. Det seier vaktoperatør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen i Bergen.

Det vart tidlegare meldt at det ikkje var mistanke om at nokon var tekne av raset. Det er for å stadfesta at dette faktisk er tilfellet, at dykkarar no er blitt rekvirerte. Tre dykkarar og innsatsleiar er sendt til rasstaden.

Raset på fylkesvegen har gått mellom Årdalstangen og Fodnes, meir presist mellom Finnsåstunnelen og Kolnostunnelen, ikkje langt frå Årdalstangen.

Raset er stort, 4–5 meter høgt. Ifølgje Vegtrafikksentralen fyller raset nesten heile tunnelportalen. Vegen er heilt sperra, og det kjem den til å vera i lengre tid.

Geolog er bestilt, men vedkomande vil ikkje vera på plassen før fredag. Ingenting blir gjort på rasstaden før området er undersøkt av fagekspertise.

- Ny vurdering vil bli gjort laurdag, fortel trafikkoperatør Jan Erikstad. Dei som skal til og frå Årdal, må i mellomtida køyra vegen over fjellet (Tyin-Årdal).