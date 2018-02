– Det blir spennende, sier klimaforsker Erik Kolstad.

På Nygårdshøyden sitter klimaforsker Erik Kolstad i Uni Research og følger med på værvarslingsmodeller. Der leder han det nyoppstartede prosjektet «Seasonal Forecasting Engine», som skal gi bedre sesongvarsler for Norge.

– Målet er å gi bedre sesongvarsler enn det vi har kunnet gjøre tidligere, nemlig å kunne varsel værtyper noen uker og måneder frem i tid. Og nå tyder flere varsler på at det blir kaldt og tørt vær fra Vestlandet og nordover fra neste helg og i to uker fremover, sier Kolstad, som også er knyttet til Bjerknessenteret.

Sjelden kuldeperiode

Klimaforskeren forteller at det er varslet en såkalt Stratospheric Sudden Warming (SSW), eller en brå stratosfærisk oppvarming, som han kaller det på norsk. Han sier at temperaturen noen titalls kilometer over oss er varslet å øke med rundt 40 grader i løpet av kommende helg.

– Slike hendelser etterfølges ofte av kaldere enn normalt vær her nede ved bakken. Og vi ser at en slik hendelse er på gang her på Vestlandet, sier han.

Kolstad og Tarjei Breiteig fra Agder Energi har undersøkt værdata fra alle vintrene helt tilbake til 1958, og fant ut at kuldeperioder inntreffer minst 25 prosent oftere de første tre månedene etter at et høytrykk i stratosfæren oppstår.

Ifølge Kolstad skjer dette omtrent annethvert år, men vi merker det ikke alltid her i Norge. Og de kalde periodene vi har om vinteren, er ikke så langvarige som den som er ventet nå.

– Denne kuldeperioden er sjelden. Det bli spennende å følge med fremover.

Lignende periode i 2010

Han sier at det fra og med neste helg er varslet veldig kaldt vær i hele i Nord-Europa, Finland og i Russland. Og det kalde været skal altså vare i noen uker fremover.

– Vanligvis er været vårt styrt av lavtrykk som kommer inn fra sørvest, og det er vanskelig å vite hvor de treffer. Men av og til får vi lengre perioder med finere vær. Da får vi det vi kaller for et blokkerende høytrykk over oss. Dette blir liggende slik at lavtrykkene preller av, sier han og fortsetter:

– Værmodellene våre tyder nå at vi får et slikt blokkerende høytrykk over oss. Om sommeren blir det varmt, men om vinteren blir det kaldt, tørt og fint.

Bergen hadde en lignende periode for åtte år siden, i 2010. Da sa klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt til Bergens Tidende at dette trolig var tidenes tørreste vinter på Vestlandet.

– Det har vært svært tørt på Vestlandet. Vi må helt tilbake til 1919 for å finne den forrige rekorden, sa klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

Vinteren 2009/2010 ble også tidenes snøvinter i Bergen, da snøen ble liggende i over 90 dager.

– De fleste husker nok den veldig kalde vinteren. Det var snø på bakken tre måneder i strekk. Det var veldig spesielt, og folk sto på ski ned Ulriken. Det var også mye snakk om luftkvaliteten i byen, sier han.

– Men denne kuldeperioden kommer for sent til at vi kan slå den rekorden. Da måtte vi ha begynt tidligere. Snøen blir garantert ikke liggende til begynnelsen av mai.