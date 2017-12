Kunde Jens Friis føler seg lurt av Toysrus.

Jens Friis er mektig irritert. Fredag ettermiddag dro han til Åsane for å handle julegaver, og oppdaget at leketøysbutikken Toysrus hadde julesalg. Alle Lego-produkter ble solgt med 25 prosent rabatt fredag og lørdag, med unntak av produktene som alt var nedsatt.

– Jeg var på jakt etter noe å gi guttungen i julekalenderen og tenkte at dette var verdt å sjekke ut, forteller Friis.

– Lurer oss for penger

I hyllen med Lego-varer tok han frem «Lego City 60160 Jungelsett – mobile lab» til 515 kroner. Da oppdaget Friis at prislappen var klistret oppå en eldre prislapp.

– På den bakerste prislappen så jeg at den gamle prisen var 367 kroner. Da tenkte jeg umiddelbart at «dette skal de ikke slippe unna med»!

Privat

Friis tok kontakt med en butikkansatt, som sa at han skulle undersøke. Svaret Friis fikk til slutt, var at han kunne få leketøyet til den rimeligste prisen på nettet.

– Butikken lurer oss for penger, mener Friis.

– Det er så mange med dårlig råd som skal ut og kjøpe julegaver til barna sine. Et slikt salg lurer dem til å tro at de kan kjøpe noe fint.

Pris-jojo

På prisjakt.no, en nettjeneste som sammenligner priser, går det frem at Toysrus solgte jungelsettet for 367 kroner i oktober.

17. november satte butikkjeden opp prisen til 515 kroner, før den to uker senere ble redusert til 386 kroner.

Da Friis var på Toysrus før helgen, var prisen igjen 515 kroner, men med tilbud om 25 prosent avslag i to dager.

– Å skru opp prisen bare en uke før salget, vil i de aller fleste tilfeller være et brudd på markedsføringsloven, opplyser Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukerombudet.

Skjermdump/prisjakt.no

– Ikke heng deg opp i førprisen

At butikker setter opp og ned prisen på samme vare flere ganger i året, er ikke uvanlig. Gjerdrem opplyser at tommelfingerregelen er at førprisen som blir oppgitt ved et salg, skal være den samme som i seks uker før salget starter.

– Vi har funnet mange tilfeller av villedende markedsføring av denne typen og andre saker. En del butikker gir inntrykk av at prisavslaget er større enn det er, og villeder forbrukerne, sier han, men understreker at Forbrukerombudet ikke har behandlet denne konkrete saken på Toysrus i Åsane.

Gjedrem legger til at veiledende priser som regel ikke er reelle, fordi prisene i markedet som regel er langt lavere.

– Et godt tips er å ikke henge seg opp i førprisen, men orientere seg i markedet og sammenligne flere forretninger. Dette bør forbrukere være oppmerksomme på.

– Godt under markedspris

Magne Polsrød er salgssjef i Toysrus i Åsane. Han kjenner ikke til det enkelte tilfellet, men opplyser at butikken justerer prisen på varene sine flere ganger i året.

– Vi ligger godt under markedspris, fordi vi fører en viss priskrig mot konkurrentene våre og prøver å være så skarpe vi kan. Jeg tror ingen av kundene våre kommer dårlig ut av dette i det hele tatt, sier Polsrød.

– Førprisen skal være den samme i seks uker før salgsstart. Mener Toysrus at det har skjedd i dette tilfellet?

– Vi har over 16.000 forskjellige varer i sortimentet. Jeg er ikke rett person til å svare for hva som er riktig for dette ene eksempelet, sier Polsrød og henviser til moderselskapet til Toysrus, Top-Toy AS.

– Tusen varer endrer pris hver uke

– Top-Toy anerkjenner at det kan se uheldig ut, men vi avviser at vi spekulerer i å sette prisen opp for at kunne sette den ned igjen, skriver Liselotte Gjerdrum Carlsen, nestleder for kommunikasjonsavdelingen i Top-Toy AS, i epost til BT.

Hun mener at selskapet har fulgt norsk markedsføringslov i dette tilfellet. Carlsen skriver at det er praksis at en varekategori, som Lego, kan selges på tilbud i en kort periode, selv om enkelte av produktene ikke har hatt samme førpris i seks uker.

– I gjennomsnitt endrer vi priser på rundt tusen varer hver uke. Etter kampanjen koster det aktuelle produktet det samme som før, og det er i øyeblikket ikke planer om endre dette, skriver Carlsen.

Uansett hva regelverket sier, er Jens Friis sikker i sin sak:

– Jeg har satt føttene mine i den butikken for siste gang.