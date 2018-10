Flere personer er pågrepet etter at en 39 år gammel mann ble halt inn i en bil i Bergen sentrum og kjørt bort natt til fredag.

Fredag pågikk det en jakt på tre personer i området Nipedalen, Tennebekk og Kanadaskogen på Laksevåg i Bergen. Politiet meldte om aksjonen klokken 07.38

– Vi har fått opplysninger om at det er fire personer som skal ha bortført en mann. En 24 år gammel mann er pågrepet, og tre er fremdeles på frifot, sa Monica Johannessen Mørk, leder for Bergen vest politistasjon fredag morgen.

Den fornærmede mannen ble brakt i sikkerhet på Haukeland sykehus. Det skjedde etter at han kom barfot inn på en buss med hendene bundet. Helse Bergen opplyser at mannen er lettere skadd.

Flere pågrepet

Politiadvokat Kristine Knutsen-Berge bekrefter at det er pågrepet flere personer i morgentimene.

– Vi ønsker ikke å si noe om hvor mange som er pågrepet, men personene er siktet for frihetsberøvelse. I tillegg gjennomfører vi ordinær taktisk og teknisk etterforskning, sier Knutsen-Berge.

Rett før klokken 12.00 fortalte innsatsleder Gisle Antun at det operative søket i Kanadskogen var avsluttet.

– Vi har ingen indikasjon på at det er noen i skogen. Vi har heller ikke søk andre steder, sier Antun.

Krangling og amper stemning

I en pressemelding skrev politiet at de ble kontaktet i en av gatene i Bergen sentrum klokken 02.10 natt til fredag.

– Det ble overhørt krangling og amper stemning ute i gaten. Den ene personen ble etter kort tid dradd inn i en bil, som kjørte bort fra stedet. Alle personene er ukjent for innringer, og det var også vanskelig å konstatere kjønn på aktuelle personer, skriver operasjonsledere Frode Kolltveit.

Flere politipatruljer ble utplassert på aktuelle veistrekninger, uten at aktuell bil ble observert. Cirka klokken 05.45 ble to biler funnet ved Tennebekktjørna. Flere personer var sett ved bilene, men la på sprang da de så politiet. En av dem, en 24 år gammel mann, ble pågrepet på stedet og ble satt i varetekt.

BÅRD BØE

Bundet på hendene

– Like etter ringte en bussjåfør fra samme området og opplyste at det var en mann på stedet som ville inn på bussen, og som var uten sko og bundet på sine hender. Dette viste seg å være fornærmede i 30-årene, opplyste politiet.

Ifølge politiet skal det ha vært fremvist en pistol og noen kniver.

– Fornærmede opplyste å være slått flere ganger i ansiktet. Han var preget av hendelsen, og fremsto å være i sjokk. Mannen ble kjørt til Haukeland sykehus for sjekk. Han følges opp av helse og politi.

Politiet gjorde det klart at det ikke var grunn til å anta at de mistenkte personene var til fare for beboere og turgåere i området.

– Det er litt tidlig å fastslå hvorvidt fornærmede og de mistenkte kjente hverandre fra tidligere, opplyste Kolltveit.

Drone i luften

Tidligere fredag var hele Kanadaskogen avsperret som følge av søket. Stor mannskaper fra politi og brannvesen var på plass. Politiet brukte også en drone i søket.

To biler som er knyttet til saken ble tauet bort fra området i nitiden.

Bård Bøe

BÅRD BØE

Varmesøkende kamera

Rett før klokken 10.30 kunne lyden av et politihelikopter med varmesøkende kamera høres over området.

– Det var mye vegetasjon her, og det varmesøkende kameraet vil gjøre det enklere å finne personene vi leter etter, sa innsatsleder Gisle Antun.

Antun sier de nå leter med store mannskaper, hundepatruljer og droner i området.

– Det er en såpass alvorlig hendelse, og vi har derfor mange folk i sving. Jeg vil ikke kommentere om vi kjenner identiteten til de vi leter etter, men vi har sikret to kjøretøyer som trolig er brukt. Disse skal vi undersøke kriminalteknisk, sier Antun.

BÅRD BØE

– Hørte et brøl

Grete Larsen er blant de nærmeste naboene i Nipedalen.

– Ved 05.30-tiden hørte mannen mitt et brøl et stykke bortenfor huset. Han kikket ut, men oppdaget ikke noe. Han synes det var rart, men gjorde ikke noe med det. Først ved 07.30-tiden da han skulle kjøre sønnen til Flesland, skjønte han at det var en politiaksjon på gang.

Larsen har bodd i området siden 1988 og er godt kjent i turterrenget.

– Kanadaskogen er diger. Det er utallige steder man kan komme seg inn og ut, blant annet via Fyllingsdalen, Damsgårdsfjellet, Bjørgeveien, Hesjaholtet, Varden og Laksevåg, sier Larsen.

BÅRD BØE

– Jeg ble stoppet av bevæpnet politi

Flere tipsere har tatt kontakt med BT om den væpnede politiaksjon.

– Det er flere politibiler med blålys langs Lyngbøvannet. Jeg ble stoppet av bevæpnet politi da jeg skulle kjøre opp til Nipedalen ved 06.30-tiden, forteller Svein Bolstad.

Han fikk lov til å kjøre et stykke opp i Nipedalen, men ikke helt til topps.

Etter noen minutter kjørte Bolstad ned igjen.

– Da ble jeg stoppet på nytt. Politifolk lyste inn i varebilen min, sier Bolstad.