– Vi lurte på hvordan vi kunne involvere oss i Rosa sløyfe-aksjonen, sier William Lindborg. Osingene har samlet inn 500 brukte BH-er som henger på utstilling rundt i Os sentrum.

– Vi ville gjøre noe som var veldig synlig, sier leder av Os sentrumsforening, William Lindborg.

Han mistet sin far i kreft i 2009 og vet hvor stor belastning det er for en familie å se en man er glad i dø sakte.

Belastende for familien

– Vår familie var i hele denne perioden klar over at han ikke kom til å overleve.

På det viset ble dette også et personlig engasjement for Lindborg, ikke minst fordi faren var syk lenge. Han døde av bukspyttkjertelkreft.

– Derfor er det så viktig for meg at folk selv gjør en innsats for å oppdage kreft tidlig.

Marita Aarekol

Engasjerte Osinger

Det er kreftkoordinatoren i Os kommune, Sigbjørg Erikson, og sentrumsforeningen som har engasjert innbyggerne i aksjonen. Det er i all hovedsak på rådhuset at gamle brystholdere er levert inn, men også rundt om i butikkene i bygden.

Marita Aarekol

Tanken er at alle BH-ene skal henge ut måneden. Utstillingen er samtidig en innsamling til Rosa sløyfe-aksjonen.

Det var enkelt å engasjere folk. Aksjonsgruppen merket at veldig mange hadde lyst å delta. Det var lett å få samlet inn BH-er. Vi var mange som hang opp BH i går. Vi ville tenke litt utenfor boksen, derfor dette stuntet.

Respekt er viktig

– Det er viktig av vi gjør dette med respekt. Noen av giverne har levert BH-er med en historie, og det er veldig sterkt, sier Lindborg.

Tirsdag skal det være et moteshow med tolv brystkreftopererte damer. Litt av målet vårt er å vise at brystkreft påvirker mange helt vanlige folk.