Mathias Heggland (15) og Håvar Lundekvam (14)

– Håvar er beste venen min. Han er så morosam å vera med. Dessutan forstår han meg så godt, fordi han og eg har same sjukdomen. Men det er ikkje så ofte me kan treffast, fordi han bur i Modalen og eg i Os. I går var me på julebord i Foreningen for Muskelsyke her i Bergen, med tre rettar, gravlaks, pinnekjøt og riskrem. Skulle ønskje me budde nærare kvarandre, slik at me kunne vera i lag kvar dag. Det er så tøft når me kappkøyrer med doningane våre! Full fres er om lag ti kilometer i timen.