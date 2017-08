Den aggressive svanen ble natt til torsdag avlivet av kommunen. Nå sitter innbyggerne i Os tilbake med blandede følelser.

Natt til torsdag avlivet kommuneansatte ved Os «Havnesjefen» med et slag mot hodet.

Den beryktede knoppsvanen har fått mye oppmerksomhet etter å ha angrepet innbyggere i Os denne sommeren. Spesielt vakte det reaksjoner da svanen trakk en fem år gammel jente under vann.

Siste angrep var på en 16 år gammel jente onsdag formiddag. Kommunen, som flere ganger har sett på muligheter til å flytte svanen til andre kommuner, fikk da nok og avlivet den.

Bård Bøe

Splittet befolkning

På den nye restauranten Havnechefen står servitør Rebekka Haldorsen. Hun har ikke noen sterke meninger om svanen.

– Saken har splittet kommunen. Det er interessant å bivåne fra utsiden, sier hun og ser ettertenksomt ut av restaurantvinduet.

– Jeg var i sjokk da jeg leste nyheten i dag tidlig. De hadde faktisk avlivet den, sier Bente Arnesen på kaffebar i Os sentrum.

Hun diskuterer «Havnesjefen»s død med andre osinger. Selv synes hun det var på tide at den ble fjernet, men ble overrasket over kommunens raske respons. Hun får støtte fra Anton Hansen.

Bet i båtene

– Jeg er glad for at barna er trygge nå. Hadde det vært en bikkje hadde den vært avlivet for lenge siden, sier han.

I en båt nede ved havnen, der «Havnesjefen» pleide å regjere, står Bjørn Vindenes.

– Vi synes jo den var fin der den seilte rundt i havnen. Vi likte den selv om den bet i båtene, sier han, og får støtte fra datteren Anna Vindenes.

– Veldig fin fugl. Absolutt. Men hver gang det kom en båt så kom den i full fart bort og begynte å angripe, sier Anne Lise Berge, som kan se havnebassenget fra balkongen sin. Hun har sett mange angrep fra svanen.

Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

Hetsing

Saken har satt sterke følelser i sving. Mange debatter er det blitt. Både på sosiale medier og i dagspressen. Debatten har vært spesielt hissig på sosiale medier.

Søndag denne uken fortalte Os-ordfører Marie Lunde Bruarøy at hun var rystet over hetsen kommunale ansatte er blitt utsatt for.

– Det tar helt av, folk er i harnisk. Alt er svart-hvitt. Enten er du dyreelsker eller dyrehater, sa hun til BT.

Hetsingen er det flere som har reagert på.

– Jeg blir flau av å være fra Os. Hetsingen har gått for langt. Jeg synes synd på de barnehageansatte, foreldrene til barnehagebarn og ordføreren, sier Bente Arnesen.

Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

Kommunen fikk nok

Kommunen var før den siste hendelsen enig med interesseorganisasjonen Svanehjelpen om å utsette fristen for avliving, så de kunne finne en annen løsning.

Men landbrukssjef ved Bjørnafjorden landbrukskontor, Øystein Svalheim, forteller BT at de i kommunen var innforstått med at de ville avlive svanen om det ble flere angrep.

– Vi ville ikke ha ansvar for en mannevond svane som angriper folk. Svanen ble hentet på en rolig måte, så ble den fraktet videre til et kontor hvor den ble kakket i hodet med noe tungt, sier Svalheim.

Trude Bahus i Svanehjelpen synes det er trist at svanen nå er død. Hun mener også at det var strengt av kommunen å avlive den så raskt uten at de fikk tid til å finne et nytt hjem.

Ifølge henne er det folk som har trakassert svanen, som har skylden for at «Havnesjefen» nå er avlivet.

– Svanen angrep fordi den selv er blitt angrepet tidligere, sier Bahus.