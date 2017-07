Én buss og tre biler var involvert.

Sjåfør omkom

Føreren av personbilen som traff bussen er bekreftet omkommet, opplyser politiet. Vedkommende ble sittende fastklemt etter kollisjonen.

Det er ikke kjent hvor mange som befant seg i bussen og bilene. Ulykken skjedde to-tre kilometer inne i tunnelen på Lærdal-siden, melder NRK Sogn og Fjordane.

Nødetatene jobber fremdeles på stedet. Tunnelen er stengt.

Også Gudvangatunnelen er stengt inntil videre på grunn av ulykken i Lærdalstunnelen.

– Erfaringsmessig vil dette ta en stund. Vi håpar å få ut en entrepenør som kan dirigere trafikken gjennom Gudvangatunnelen østover. Det kan ta en stund, men vi holder på å få ordnet det, sier trafikkoperatør Morten Hansen ved Vegtrafikksentralen.

Kolliderte med buss

Politiet i Sogn og Fjordane skriver på Twitter at det var et sammenstøt mellom en personbil og en møtende buss. Ifølge 110-sentralen i Sogn og Fjordane dreier det seg om en frontkollisjon.

De to bilene som kom bak personbilen kjørte inn i hverandre under oppbremsing.

Ved 18.30-tiden holdt politiet på med å tømme tunnelen for kjøretøy som ikke var involvert i ulykken. Det er ventet at veien vil åpne for trafikk i 20.30-tiden.

Lærdalstunnelen er verdens lengste veitunnel, 24,5 kilometer lang.

Ulykken er den fjerde i Sogn og Fjordane i dag.

I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev BT at ulykken skjedde to-tre meter inne i tunnelen. Det korrekte er to-tre kilometer.