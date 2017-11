I dag fyller Mons Ivar Mjelde 50 år.

Ordet byrja tidleg å gå om Mons Ivar Mjelde. Han var eksplosiv, god på hovudet, skarp framfor målet. Kanskje litt rund, men likevel målfarleg, iallfall på sitt nivå. Ein dugande breiddefotballspelar, og somme tenkte nok at det var der han kom til å bli verande. I Hausvik, som han nesten åleine løfta til høgder som det ikkje skulle vera mogleg å nå for ein pitteliten klubb på sørsida av Osterøy.

Vi tenkte om Hausvik som vi tenkte om mange klubbar frå det som var tjukkare strileland enn det vi sjølve kom frå. At dei måtte vera råd å slå. Stor var difor oppstandelsen når det viste seg at det slett ikkje alltid var så lett. Ikkje fordi dei var godt organiserte, ikkje fordi dei var framifrå godt samspelte. Nei, oftast var det éin mann det stod på. Mons Ivar Mjelde.

Han skaut som ein hest sparkar og nikka som ein okse stongar. I fleire år var han for oss rivalane eit sant mareritt. Så flytta han for å utdanna seg til lærar. Endeleg var vi kvitt Mons Ivar Mjelde, og Hausvik gjekk attende til å vera det Hausvik skulle vera. Ein pitteliten og passeleg anonym klubb frå ei lita bygd på Osterøy.

I dette landskapet, eit sørvend dalføre som mjukt svingar seg mot fjorden, er det lett å ruva. Mons Ivar Mjelde hadde ruva om han hadde late det bli med det han bidrog med i Hausvik. Men etter eit mellomspel som spelande trenar på Bømlo, i klubben Moster, gjekk han vidare i karrieren. Ei karriere som skulle bera han til Ullevaal, til landslaget, til titlar og utmerkingar, til heltestatus og legendenivå. Mons Ivar Mjelde har sett spor etter seg i norsk fotball på ein måte som det ikkje var råd å sjå føre seg, sjølv ikkje for oss som vart herja med på grusen på Haus.

Rune Nielsen

Vi som hadde brynt oss på han på fotballbana, vi som hadde ant i breiddefotballspelaren den indre gløden, treningsiveren og mentaliteten, vi kunne drista oss til å tenkja tanken. At denne karen var det noko ekstraordinært ved. At denne strilen kunne koma til å nå langt. Eg sa det jamvel til ein kollega då Mjelde vart henta til Brann. Merk deg namnet, sa eg. Mons Ivar Mjelde kjem til å bli meir enn eit tilfeldig talent som kjem inn og går ut att, utan at nokon merkar at han har vore der.

Mons Ivar Mjelde voks opp i eit trygt bygdesamfunn og dreiv med varierte aktivitetar. Han peikar sjølv gjerne på bakgrunnen sin når han skal forklara suksessen han har hatt. Då viser han til samspelet mellom den individualistiske kulturen i langrenn, der det ikkje berre vart trent mykje, men der ansvaret i stor grad kviler på einskildutøvaren. Denne mentaliteten tok han med seg inn i fotballen. Då han først bestemte seg for å satsa, gjorde han det kompromisslaust. Han sette seg mål og underkasta seg all den treninga som målet kravde. Slik var fotballspelaren Mons Ivar Mjelde meir eit treningsprodukt enn eit resultat av medfødde gudegåver. Mjelde arbeidde hardt for framgangen, han sto gjerne att etter trening og terpa detaljar.

Slik vart han toppscorar i eliteserien i 1993, slik vann han Kniksenprisen både i 1993 og 1996, og slik scora han to mål for det norske landslaget på tre kampar.

Som fotballtrenar har han i større grad vore prisgitt ytre omstende. Klubbleiarar, fans, spelargruppe, pengar og presse. Mons Ivar Mjelde fekk ein trong debut då han tok over Brann i 2003, men han berga seg gjennom vanskelege tider og var med på å byggja opp eit lag som etter kvart tok både cup- og seriegull. Framleis meiner mange at ein sokkel burde vore reservert for ei bedrift som det.

BERGENS TIDENDE

Mons Ivar Mjelde er ein kar som er lett å lika, og som det er lett for ein annan bygdegut å identifisera seg med. Han mislukkast sant nok ganske kapitalt i å halda på dialekten, og somme av hans utbrot opp gjennom åra har vore såpass teatralske at dei har kryssa grensa til det komiske. Ut over det representerer han bygda og bygdekulturen akkurat så sidrumpa og tilbakelent at det blir både sjarmerande og truverdig. Når han ryk i tottane på sin eigen spelar (Erlend Hanstveit) og i ettertid bagatelliserer det ikoniske opptrinnet med å visa til dansen på det lokale ungdomshuset, då understrekar han hopehavet med ein kultur vi deler, og vi kjenner at vi trykkjer denne karen endå tettare til vårt bryst.

Ein landsens gut som erobrar byen og byens kanskje viktigaste merkjevare slik Mons Ivar Mjelde lukkast i å gjera, legg ein seg ikkje ustraffa ut med. Somme var einige med meg då eg i 2006 tok til orde for at Brann burde kvitta seg med Mjelde. Heilt heldig med timinga kan det ikkje seiast at eg var. Det gjekk berre eit år, så dingla gullmedaljane om halsen på Monsamjelden og Martin Andresen og Erlend Hanstveit og alle dei andre, og byen var i dagevis eit einaste kok.

Eg dingla, eg óg, iallfall i overført tyding. Lett var det ikkje for ein etter kvart ganske utskjelt kommentator å krypa til korset den gongen, men det er sjølvsagt ingen tvil om at Mons Ivar Mjelde var den som lo sist, utan at han nokon gong nytta høvet til å briska seg.

I dag er det lett å slutta seg til gratulantane, ikkje berre for den han er, men like mykje for det han representerer. Det enkle, det jordnære, dei klassiske strilske verdiane som nøysemd og arbeidsmoral. Ikkje mange i moderne tid har som Mons Ivar Mjelde vist kor langt det kan bera.