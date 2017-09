MIDDELHAVET VED BJØRNAFJORDEN: Under glasstaket er de første palmene og tropeplantene kommet på plass. Tropehagen blir uteareal for hele Luranetunet. FOTO: Rune Sævig

Frps nye utstillingsvindu

Os er i ferd med å bli et utstillingsvindu for nye løsninger i eldreomsorgen. Litt av det ser du her: 1300 kvadratmeter tropisk hage under tak.