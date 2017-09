Hajah Passawe (18) og Thomas Størksen (18)

- Vi var klassekamerater på barne- og ungdomsskolen, og gode venner i alle de årene. På 17. mai for to år siden var vi sammen hele dagen med et vennepar. De var nyforelsket og kun opptatt av hverandre. Thomas og jeg følte oss litt beklemt. Da fyrverkeriet var over, reiste jeg hjem. Etter at jeg hadde lagt meg, ble jeg liggende våken. Plutselig gikk det opp for meg at vennskapet med Thomas hadde blitt til kjærlighet. Jeg tok mot til meg og sendte en melding til ham: «Jeg tror at jeg har begynt å like deg. Hajah.» Da skolen var over neste dag, kom han bort til meg og spurte om jeg ville være kjæresten hans. Jeg klarte ikke å svare, men bare gav han en lang og god klem.