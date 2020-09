Lette etter eksplosiver fra andre verdenskrig. Så raste gravemaskinen ned i Stalheimskleiva.

Gravemaskinføreren ble hjulpet ut av gravemaskinen og er i sikkerhet.

Publisert Publisert I dag 14:48

Redningsmannen fra Voss brannvern slo hull i sideruten på gravemaskinen slik at gravemaskinføreren kunne komme seg ut. Foto: Aurland brann og redning

– Gravemaskinen har rast 10–15 meter ned forbi veien og den ligger på siden. Vi har kommunisert med gravemaskinføreren på telefon. Han er nå hentet opp, sa operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til BT like før klokken 15.

Politiet opplyser på Twitter at gravemaskinføreren er sjekket av lege, og skal fremstå som uskadet.

– Ut ifra loggen kan det se ut som om det har gått fantastisk bra, sier politioverbetjent Bjørn Inge Aarsand ved Voss lensmannskontor.

Han forteller at politi og brannmannskaper har rykket ut fra Aurland og Voss til Stalheimskleiva, og at luftambulansen også er på stedet.

Litt etter klokken 15.30-tiden melder politiet at fem personer har vært i området. Ingen er savnet eller skadet.

– Alt av mannskap er trukket ut av området. Fremdeles rasfare i aktuelt område, skriver Vest politidistrikt.

Muren og veiskulderen skled ut og dermed raste gravemaskinen ned cirka 15 meter. Foto: Aurland brann og redning

– Dramatisk opplevelse

Brannsjef Reinhardt Sørensen i Aurland var med på redningsoperasjonen i Stalheimskleiva.

– Gravemaskinføreren er tilsynelatende uskadet. Dette har vært en dramatisk opplevelse for ham. Han var lettet da han kom seg ut og han takket oss, sier Sørensen.

Mannen klarte ikke å komme seg ut av førerhytten på egen hånd.

– En redningsmann fra brannvesenet på Voss gikk ned i tau og slo hull i sideruten på gravemaskinen og fikk ham opp. Da vinduet var knust, klarte han å gå ut selv, sier Sørensen.

– Hvordan skjedde ulykken?

– En mur oppe på veien og veiskulderen ga etter, og gravemaskinen raste 15 meter ned sammen med steiner fra muren. Vi ble lettet da vi kom frem og så at mannen var bevisst. Han ga oss tommelen opp. Det var helt topp, sier brannsjefen i Aurland.

Lette etter eksplosiver

Byggeleder Brynjulv Eide forteller at strekningen har vært stengt i hele år mens Vegvesenet utbedrer en mur som var i ferd med å falle ut.

Han forteller at byggarbeiderne for noen dager siden fikk vite at svingen hvor de jobbet ble kalt «Minesvingen».

– Vi sjekket det opp, og det het dette siden tyskerne under andre verdenskrig hadde oppbevart eksplosiver her for å sprenge ut veien på dette punktet, forteller Eide.

De fikk opplysninger om at eksplosivene mest sannsynlig var fjernet, men de kunne ikke arbeide videre uten å være helt sikre.

I dialog med politiet og Forsvaret fikk Vegvesenet eksplosivhunder på plass, som søkte i området sammen med entreprenør.

– Den gravemaskinen fjernet masse slik at hundene kom dypere og dypere og fikk større søkeareal, forteller Eide.

Han sier at de ennå ikke er ferdig med å lete etter eksplosiver i området.