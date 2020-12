Meteorologen har bare gode nyheter

Vil du ha fint vær, må du for all del ikke forlate Vestlandet denne uken.

Det er fint vær i vente i hele Vestland i en uke. Foto: Tuva Åserud

På tampen av 2020 oppleves det som at vi virkelig trenger de lyspunktene som faktisk finnes.

Ifølge vakthavende meteorolog Magnus Haukeland ved Meteorologisk institutt i Bergen er vi faktisk bare 60 millimeter fra enda en ny nedbørsrekord i byen for hele året.

Hittil har det nemlig regnet litt over tre meter, og trolig blir det ikke noe særlig mer i år. Det var synd, heldigvis.

I dag, tirsdag, er det østavind og nordøstlig frisk bris, spesielt i indre strøk. Vindforholdene er imidlertid ganske rolige.

Det er gløtt av blå himmel og noen få plussgrader i hele Vestland fylke.

– Natt til onsdag sniker det seg noe nedbør over fjellet østfra. Det er litt sludd og snø i indre strøk. Voss får snø i natt og i morgen tidlig, enkelte steder kan nedbøren komme som regn, sier meteorologen.

Resten av onsdag blir det gløtt av sol, en del skyer og rolige vindforhold.

Klarvær nyttårsaften

Nyttårsaften begynner dagen med nordøstlig vind som øker på ved kysten til liten kuling til kvelden.

Det vil være enkelte byger i havet, men vindretningen gjør at de fleste går utenfor kysten.

– Det blir klarvær i store deler av Vestland fylke, perioder med sol og temperaturen går gradvis nedover, sier Haukeland.

Et nedbørsområde i Trøndelag kan gjøre at litt av nedbøren sniker seg over til indre strøk, men da vil nedbøren komme som snø.

Ifølge meteorologen vil det bli litt påfyll av snø i fjellet østover, og fjellovergangene i Sør-Norge vil få et dryss av snø av og til.

På nyttårsaften vil vinden merkes mest på kysten av Sogn og Fjordane, mens det blir mindre i Hordaland.

– Veldig fint vær

– I helgen blir det øst og nordøstlig vind, litt kjøligere og perioder med sol. Et stabilt høytrykk bygger seg opp i løpet av helgen og det blir forholdsvis kjølig og veldig fint vær, sier meteorologen.

For folk som er glade i å gå på ski, kan det være gode muligheter i høyfjellet. Både søndag og mandag ligger det an til skikkelig fint vær.

– Det er litt mer skyer fredag og lørdag, men perioder med sol. Fra tirsdag i neste uke blir det litt mer usikkert, sier Haukeland.

Snøskredfare

Snøskredfaren er moderat i de fleste regionene i vårt distrikt. Men i Jotunheimen er det betydelig snøskredfare på oransje nivå, der er det svake og uforutsigbare snølag.

– Det ser ut til at vi får en mye bedre start på året. På Østlandet er været generelt dårligere, og det blir fort enda gråere fordi det er lavt skydekke, sier meteorologen.