Telenors kabelbrudd rammet nær 70.000: Store deler av dekningen er tilbake

Flere kommuner i Vestland ble rammet av kabelbrudd hos Telenor fredag.

En av anleggsmaskinene langs E16, like nord for Voss, skal ha kuttet kabelen som førte til at dekningen forsvant. Foto: Arne Hofseth

Telenor opplyser fredag kveld at store deler av mobiltrafikken er tilbake.

Ifølge NRK ble nærmere 70.000 rammet av mobil- og nettverksproblemene, som varte i flere timer fredag ettermiddag og kveld.

– Det kan være enkeltområder har redusert dekning, men majoriteten av mobiltrafikken skal fungere som normalt, skriver Telenor.

De jobber videre med å finne en reservelinje for bredbåndstjenester.

Fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand sier til BT at det er i hovedsak Stad, Bremanger og Stryn som er uten internett.

Vil jobbe med feilretting gjennom helgen

Telenors mobil- og bredbåndskunder har i Stranda, Kinn, Voss, Bremanger, Stad, Stryn eller Gloppen hatt problemer med dekningen fredag.

Feilen skyldes to ulike uhell i fylket: Ved E16 nord for Vossevangen gjorde anleggsarbeid at en kabel ble kuttet.

I sjøen utenfor Måløy har ankring til et annet kabelbrudd, fortalte Telenors informasjonssjef Magnus Line fredag ettermiddag.

– Dette får store konsekvenser for kundene våre, sa han.

– Ikke akseptabelt

Nå ser imidlertid mobildekning ut til å være tilbake i store deler av områdene som ble rammet.

– Feilretting på sjøkabelen pågår, og arbeidet vil fortsette gjennom helgen til kabelen er skjøtt. To skjøtelag er på vei fra Bergen til Voss og begynner på arbeidet i kveld, skriver Telenor i en oppdatering.

– Det viktigste er at mobiltelefoni er oppe og går igjen slik at folk kan få ringt nødnumre dersom de trenger hjelp, sier Stendsvand.

Han er ikke fornøyd med at mobiltrafikken var ute av drift i flere timer fredag.

– Det er ikke slik det skal være. Selskapene må lage ringstrukturer slik at det ikke skjer igjen. Vi forstår at de ikke kan gi noen garanti, men det er likevel ikke akseptabelt, sier han.

De røde områdene på kartet er berørt av Telenors kabelbrudd. Både mobil- og bredbåndskunder er rammet. Foto: Telenor

Entreprenør rev ned kabel

Kabelbruddet like nord for Voss skyldes et uhell, ifølge avdelingsdirektør i Statens vegvesen Svenn Egil Finden.

– Det var en luftspenn ble revet ned av en anleggsmaskin, sier han til NRK.

Ifølge Finden har de varslet om at kabelen skulle flyttes i forbindelse med arbeidet.

700 trygghetsalarmer var ute av drift

I tillegg til at mange tusen mobilkunder er rammet av nett- og telefonproblem på Vestlandet, var også 700 trygghetsalarmer ute av drift i flere kommuner.

En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet. Mange eldre hjemmeboende har trygghetsalarm.

– I flere timer hadde vi nesten 700 trygghetsalarmer ute av drift. Nå har Telenor rutet om mobilnettet sitt slik at de fleste alarmene ser ut til å fungere igjen. Slik situasjonen er nå, er det bare 17 alarmer som ikke virker, sier Terje Brandsøy.

Han er daglig leder på Alarmsentralen i Sogn og Fjordane.

Trygghetsalarmene har vært ute av drift siden klokken to fredag ettermiddag.

Terje Brandsøy er leder for Alarmsentralen ved Sogn og Fjordane. Foto: Privat

Telenor hadde også problemer med anrop over 4G fredag. Feilen gjaldt hele landet og er nå fikset. Den hadde ikke sammenheng med kabelbruddene på Voss og ved Måløy.