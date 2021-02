Telenors kabelbrudd lammer 700 trygghetsalarmer: Ber pårørende og naboer om å besøke eldre

Flere kommuner i Vestland er rammet av kabelbrudd hos Telenor.

De røde områdene på kartet er berørt av Telenors kabelbrudd. Både mobil- og bredbåndskunder er rammet. Foto: Telenor

De som har Telenor som mobil- eller bredbåndsleverandør i Stranda, Kinn, Voss, Bremanger, Stad, Stryn eller Gloppen vil kunne være rammet av kabelbruddet, ifølge Telenor.

Feilen skyldes to ulike uhell i fylket: Ved E16 nord for Vossevangen gjorde anleggsarbeid at en kabel ble kuttet.

I sjøen utenfor Måløy førte ankring til et annet kabelbrudd. Det opplyser Telenors informasjonssjef Magnus Line.

– Vi er i ferd med å skjøte kabelen i sjøen utenfor Måløy. Samtidig jobber teknikere med feilretting på Voss, sier han.

– Dette får store konsekvenser for kundene våre.

700 trygghetsalarmer ute av drift

I tillegg til at mange tusen mobilkunder er rammet av nett- og telefonproblem på Vestlandet, er også 700 trygghetsalarmer ute av drift i flere kommuner.

En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet. Mange eldre hjemmeboende har trygghetsalarm.

– Det er trygghetsalarmer i Bremanger, Stad, Gloppen og Stryn som er ute av drift, sier Terje Brandsøy.

Han er daglig leder på Alarmsentralen i Sogn og Fjordane.

Terje Brandsøy hos Alarmsentralen. Foto: Privat

Oppfordrer til å besøke sine eldre

Trygghetsalarmene har vært ute av drift siden klokken to fredag ettermiddag.

– Vi har ikke mulighet til å ringe de som har trygghetsalarm for å fortelle dem at den ikke virker. Derfor vil jeg oppfordre pårørende og naboer å besøke sine eldre og syke. Sjekk at de har det bra, sier han.

Brandsøy håper også at hjemmesykepleien vil reise rundt til brukerne sine.

Han vet ikke når trygghetsalarmene vil komme i drift igjen.

– Vi er lovet en oppdatering klokken 21.00 fredag kveld, sier han.

– Minst 4000 bredbåndskunder berørt

I tillegg til å rette opp feilene jobber Telenor med å opprette en reservelinje, som omdirigerer mobiltrafikken.

– Vi forventer derfor at mobildekningen kan komme tilbake i løpet av kvelden, sier Line.

Han forteller at minst 4000 bredbåndskunder er berørt av bruddene, samt et ukjent antall mobilkunder.

Kabelbruddene gjør at det kan bli vanskelig å komme i kontakt med nødetatene i de berørte områdene.

Vest politidistrikt opplyser at nødetatene derfor har kontakt med hverandre via nødnettet.