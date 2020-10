19 nye smittede – mange har vært på utesteder i Bergen

– Vi jobber hardt med å begrense smittesporing.

Smittevernoverlege Karina Koller Løland. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Bergen kommune melder torsdag om 19 nye smittetilfeller siden onsdag.

Det er like mange nye tilfeller som det ble meldt om i går, og en økning fra de siste to ukene.

Én av de nysmittede har ukjent smittevei, og én er smittet i utlandet, skriver kommunen i en pressemelding.

De smittede er i aldersgruppen 19-53 år. Som for de 19 smittede onsdag, er også de fleste nyregistrerte torsdag under 30 år.

11 i samme bursdagsbesøk

11 av de totalt 38 nysmittede onsdag og torsdag spores tilbake til et bursdagsbesøk, og flere bor også i samme kollektiv, skriver kommunen.

De har også vært på ulike utesteder i Bergen. Utestedene er informerte.

– Selv om vi nå kan være samlet opptil 20 personer i privat regi, må smittevernreglene alltid overholdes, sier helsebyråd Beate Husa (KrF).

Oppfordrer til senket volum

Smittevernoverlege Karina Koller Løland sier kommunen jobber hardt med å begrense videre smittespredning.

– Musikk skaper gjerne god stemning. Samtidig så vet vi at økt lydnivå fører til at mennesker står tettere sammen og snakker høyere, noe som øker risikoen for smittespredning. Å senke det generelle volumet på fest og på utesteder, kan være et godt og målrettet smitteverntiltak, sier Løland.