Bergen får like streng strandsone­politikk som i Indre Oslofjord

Nå blir reglene for bygging i strandsonen i Bergen like strenge som i Indre Oslofjord. Konstituert byråd for byutvikling, 25 år gamle Eline Aresdatter Haakestad, skal lose saken gjennom Bergen bystyre.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Å vikariere som byråd for byutvikling, miljø og klima i Bergen er et stort ansvar. Jeg stiller meg hele tiden spørsmål om jeg gjør en god nok jobb, sier 25 år gamle Eline Aresdatter Haakestad fra Miljøpartiet De Grønne. Foto: Eirik Brekke