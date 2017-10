Sjefen for hotell er dømt til fem og et halvt år i fengsel for å ha tent på hotellet med vilje og for å ha tappet hotellets konti.

Dommen fra Sogn og Fjordane tingrett kom i dag.

Hotellsjefen, en 39 år gammel mann, ble funnet skyldig i å ha tent på hotellet, for å få forsikringspenger tilbake. Han er også dømt for å ha tappet hotellets konti før brannen, og brukt pengene til selskapets uvedkommende. I tillegg er han dømt for å ha oppgitt feilaktige opplysninger til skattemyndighetene, men frikjent for å ha instruert regnskapsføreren til å overføre en sum fra hotellets konto.

Den yngste broren (35) er frikjent for regnskapsjuks, brannstiftelse og forsikringssvindel, men dømt for grov økonomisk utroskap og feilaktige opplysninger til skattemyndighetene. Straffen er på et års fengsel.

Retten frikjenner den eldste broren (42). Han stod tiltalt for svindel, grov økonomisk utroskap, medvirkning til brannen på hotellet og forsikringssvindel.

Brødrene er svenske statsborgere.

Oddleiv Apneseth

Lagde antenner med loddebolter og klokke

Selje hotell ble totalskadet av brannen 25. november 2016. Hotellsjefen har tidligere erkjent straffskyld for å ha brent ned hotellet for å få forsikringspenger for det. Hans brødre har hele tiden nektet, noe retten har trodd de på.

Hotellsjefen har forklart i retten at han i et år har hatt planer om å brenne ned hotellet for å få penger til et nytt hotell.

For å skaffe seg et alibi, ville han reise bort fra landet. Han fant ut at han ville bruke en tidsinnstilt brannanordning og tenne på hotellet når det var stengt og tomt for gjester. Han prøvde ut anordningen hjemme i Sverige, ved å bruke loddebolter, et tidsur og en stikkontakt.

Han fant ut at han måtte komme seg til Selje, montere den og komme seg tilbake til Sverige uten å bli sett.

Politiet

Kjøpte parykk og løsskjegg

For å ikke bli oppdaget, kjøpte han parykker og løsskjegg til han og sjåføren. Sjåføren var en venn av ham som fikk betalt 20.000 for oppdraget.

Natt til fredag 24. november låste han seg inn bakdøren på hotellet, og monterte tre slike brannanordninger – en på et hotellrom, en i en konferansesal og en i spisesalen. Han helte bensin over gulvene og på duker og møbler som stod nærme brannanordningene.

Da han var ferdig, satte han og sjåføren seg i bilen, og kjørte tilbake mot Sverige. Hjemme i Sverige kastet de fra seg løsskjegget de hadde hatt på seg hele veien.

Politiet

Satt på casino

Natten Selje hotell tok fyr, satt de på et casino de pleide å gå på mens de var på ferie i Sverige. Retten mener at tilståelsen er understøttet av andre bevis, deriblant observasjoner av bilen de brukte. På hotellet ble det også funnet en colaflaske uten kork med DNA fra hotellsjefen og hans kone. Tilståelsen hans kom etter at han ble konfrontert med DNA-beviset.

BT oppdaterer saken.