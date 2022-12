Den har vært dødsdømt gang på gang. – Nå kan ingenting stoppe «hakkekyllingen».

Stad skipstunnel er blitt kalt «galskap». Denne uken overlevde den forhandlingene om statsbudsjett.

Byggestart på skipstunnelen gjennom Stad er satt til første halvdel i 2024.

Det var spenning til siste slutt, men denne uken gikk flagget til topps på Stad. Verdens første skipstunnel – 2,2 kilometer mellom Kjødepollen og Moldefjorden – fikk plass på neste års statsbudsjett.

Det var ikke opplagt.

– Problemet er at miljøet i Oslo ikke forstår kysten. Skipstunnel har vært Oslo-pressens hakkekylling. Nå kan den ikke stoppes, mener Randi Humborstad i Måløy Vekst.

Fra Måløy har hun i over ti år har drevet lobby for tunnelen. De siste ukene fryktet hun at nådeløse kommentarer i Oslo-pressen og motvilje fra regjeringens budsjettpartner SV ville stoppe prosjektet som Stortinget i fjor vedtok, mot en stemme fra Miljøpartiet De Grønne.

– Pressemakten i Oslo har lite forståelse for behovene på kysten, mener Randi Humborstad i Måløy Vekst.

– En fiks idé

Aftenposten var i september knallhard:

«Denne fikse ideen har overlevd i transportplaner i tiår etter tiår til tross for at behovet er blitt mindre og mindre. Tanken var å unngå en værutsatt og til dels farlig led. Men i takt med at sikkerheten til sjøs er blitt stadig bedre, skjer knapt alvorlige ulykker utenfor Stadlandet» het det på lederplass.

Like hardt til verks gikk sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen:

– Jeg synes prosjektet er ren galskap, sa han på Dagsnytt 18.

– Det er laget titalls samfunnsøkonomiske analyser, og alle, bortsett fra analysene kjøpt av de lokale, viser at den er dundrende ulønnsom. Skipstunnelen koster 4,1 milliarder inkludert moms. 90 øre av hver krone som investeres er tap. Det er å kaste penger ut av vinduet, fortsatte Stavrum.

– Er milliarden til stortingsgarasjen en samfunnsøkonomisk lønnsom investering? spør redningsmannen Magne Sætren. Han har reddet 29 liv på Stadhavet.

– Kunne ha sparket han i baken

Den pensjonerte redningsskøyteskipper Magne Sætren i Måløy hørte på.

– Jeg er så irritert på han Stavrum at jeg kunne ha sparket han i baken, utbryter Sætren.

Han har talt opp av hvor mange mennesker han som redningsmann har hentet opp fra det værharde Stadhavet. Han kom til 29 mennesker.

– Stavrum skulle ha kommet hit til Måløy. Helst i drittvær, om høsten i, nordvest storm og snøkav. Så skulle jeg ha tatt han med så langt ut på Stadhavet at han sto på kne på dekk og gråt og ba om å få komme hjem. Da skulle nok pipen fått en annen lyd. Da ville han ønsket seg en skipstunnel, sier Sætren.

Han kalles «Magne på Statten». Fiskeren som ble redningsmann og var skipper om bord på redningsskøyte i 30 år.

Skipstunnelen på Stad Kystverket skal bygge verdens første fullskala skipstunnel. Den blir 2,2 kilometer lang, 50 meter høy og 36 meter bred. Fartøy inntil størrelsen på Kystruten og Hurtigruten kan passere. Etter planen vil tunnelen stå ferdig i 2026.

Ideen om å bygge en skipstunnel ble lansert i Nordre Bergenhus Amtstidende i 1874. Under andre verdenskrig hadde tyskerne planer om å bygge skipstunnel for å verne skipstrafikken rundt Stad, både mot dårlig vær og mot angrep.

På veggene i Magne Sætrens hjem i Måløy henger flere æresbevis på heltemot på havet.

Nå er han snart 84 år, og har fått oppfylt drømmen han har hatt alle disse årene.

– Hadde det vært sjøfolk på Stortinget, ville Stad skipstunnel vært bygget for lenge siden, mener Sætren.

Han er æresborger av Måløy, hedret av Redningsselskapet for å ha «berget mange liv fra den visse død».

Nå bor han i Gate 1 i Måløy, og ser ut mot havnebassenget i en av landets viktigste fiskerihavner.

Sætre har reddet liv fra drukningsdøden, men har også sett de som ikke klarte seg.

– Det har vært mange tårer, fortvilelse og elendighet. Jeg har møtt de som ikke fikk folket sitt hjem fra havet. Familiene som mistet de som fulgte med da båtene sank, sier Sætre.

– Jeg var aldri redd

Han har kjempet mot storm og orkan og bølger høyere enn hus. Det har vært stummende mørke, regn og snødrev.

Magne Sætren hadde sin siste redningstur på Stadhavet i 2005.

– Jeg var aldri redd. Mer spent. Men når du legger deg ned for å hvile, da får du ikke alltid sove. Jeg tenkte på det som hadde skjedd. For du kunne ikke bare risikere å drepe deg selv, du kunne ta avgjørelser som førte til at fire andre døde, ser Sætren.

Magne Sætren vet ikke hvor mange redningsaksjoner det er blitt, men han husker slitet i uværet ute på havet.

– Flere er opptatt av at det nå er mindre farlig å ferdes over Stad med ny teknologi og bedre sikkerhet, og at behovet for skipstunnel er mindre?

– Katastrofen med cruiseskipet Viking Sky utenfor Hustadvika i mars 2019 kunne like godt skjedd på Stad. Skipet med over 1300 passasjerer var minutter fra å grunnstøte. Det kunne endt med katastrofe, svarer Sætren.

Han regner Hustadvika som like farlig som Stad, men det er en vesentlig forskjell.

– Hustadvika kan man ikke gjøre noe med. Det kan man på Stad, det er mulig å bygge tunnel, sier Sætre.

– Flere rapporter har konkludert med at skipstunnelen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom?

– Var Stortingsgarasjen til over to milliarder kroner samfunnsøkonomisk lønnsom? Folk i Oslo forstår ikke kysten. Hadde det vært snakk om en skipstunnel i Oslofjorden, ville den ha stått ferdig for 40 år siden, mener redningsmannen.

«Point of no return»

Randi Humborstad er statsviter fra Universitetet i Oslo og har jobbet i Utenriksdepartementet og sekretariatet til daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre. Karriereveien var innom ambassadene i Paris og Lisboa, før hun i 2011 flyttet til Måløy og begynte å jobbe for Stad skipstunnel.

Hun mener neste års statsbudsjett var siste mulighet for politikerne til å snu.

Prisen på Stad skipstunnel er drøye fire milliarder kroner.

SV og regjeringen avsatte 76 millioner kroner i oppstartsmidler i statsbudsjettet for 2023.

– Vi har kommet til «point of no return». Folk har flyttet fra hus og hjem der tunnelinnslaget kommer, og Kystverket er i ferd med å legge oppdraget ut på anbud, sier Humborstad.

Byggestart er satt til første halvdel av 2024.

– Jeg opplever at Oslo ikke forstår hva skipstunnel er for noe. Oslo-pressen er navlebeskuende. De forstår ikke at dersom fiskeri, havbruk og maritime næringer skal lykkes, må infrastrukturen legges til rette. Disse næringene skal sikre eksportinntekter som Oslo drar nytte av, sier Humborstad.

Hun sier samfunnsøkonomiske analyser ikke er en eksakt vitenskap. De er ikke tilpasset skipstunnel, men veiprosjekter, og klarer ikke å prissette positive nytteeffekter som sikkerhet og verdiøkning i fiskerinæringen, mener hun.

Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen mener det vitner om mangel på saklige argumenter når han kritiseres for at pressen i Oslo ikke forstår behovene på kysten.

– Hersketeknikk

Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen mener hans kritikk ikke er resultat av elitisk Oslo-syn på Vestlandet.

– Det er grundig dokumentert at prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. De har overdreven tro på hva prosjektet vil bety for sikkerhet og godstrafikk, mener Stavrum.

Han kommer selv fra Kristiansund og har jobbet og studert i Bergen.

– Jeg har reist mange ganger med hurtigruten forbi Stad. Å si at vi som sitter i Oslo ikke forstår, er hersketeknikk og mangel på saklige argumenter, sier Stavrum.

– Pensjonert redningsskøyteskipper Magne Sætren vil ha deg med på Stadhavet for at du skal forstå?

– Da vil jeg invitere han med ut på norske bilveier der det skjer rundt 100 dødsulykker hvert år. På Stadhavet har det ikke vært dødsulykker på mange år, sier Stavrum.