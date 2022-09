Kulturminne i Åsane restaureres

Det tar tid å kle en vegg med brakekledning, men til gjengjeld kan den holde 50–100 år.

Brakekledd løevegg på Almås bnr. 4 rundt 1915. I bakgrunnen ser vi litt av den brakekledde løen som nå er under restaurering. Personene er Marta Olsdatter Almås, f. Teigland (1858–1942) og mannen Karl Halsteinsen Almås (1855–1922). Dette var besteforeldrene til den siste gårdbrukeren på Almås, Karl Almås (1919–2004).

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Gjesteskribent Denne lokalhistoriske teksten er skrevet av en ekstern bidragsyter.

Det finnes mange kulturminner i Bergen kommune.

De veiløse Almåsgårdene i Åsane er fremdeles ukjent for mange. Der pågår det for tiden mye godt restaureringsarbeid med gamle håndverkstradisjoner på en av de gamle løene.

Den samme løen i dag. Den gamle brakekledningen er fjernet og det er synlig at flere av stavene (stolpene) har fått skjøtet inn friskt trevirke nederst. Denne helgen skal det være kurs i brakekledning for å få opp ny brakekledning på langveggen. Til venstre sees våningshuset på samme bruk.

Grindverk

Den ene løen på Almåsgårdene er typisk for eldre løer i Nordhordland, bygget i grindverk.

Dette er en byggeteknikk basert på grinder satt etter hverandre på tvers av byggets lengderetning og bundet sammen på langs av bygget.

En grind består av to stolper (staver) som knyttes sammen med en «bete» (tverrbjelke) og to eller to par «snedband» (skråbånd). Over «betene», inntil stavene, ligger to «stavlegjer» som binder huset sammen i lengderetningen og støtter taksperrene.

Opprinnelig ble det ikke brukt spiker til å feste delene til hverandre, men trenagler laget i en hard tresort. Stolpene (stavene) i grinden er svært fleksible og kan bygges i skrått terreng, og trenger egentlig bare å hvile på en stein.

Teknikken med å bygge med grindverk er gammel, og var materialbesparende i forhold til å bygge med laftekasser. Grindverk er spesielt egnet i bygninger som ikke skal oppvarmes, men trenger en luftig konstruksjon med gode tørkemuligheter slik som i løer og nøst. Det finnes derfor mange løer og andre uthus på Vestlandet som er bygget i grindverk.

Kalles løe sett fra en litt annen vinkel. På kortveggen er det fremdeles gammel brakekledning, men også den trenger utskifting

Brakekledning

På Osterøy og i Nordhordland ellers har det dessuten vært vanlig å kle veggene i slike bygg med brake i stedet for å bruke vanlig bordkledning.

Dette er en type luftig kledning som lages ved at kvister av brake eller einer tres inn på horisontale lekter mellom stavene i løeveggen.

Her er den grindbygde løen på Almåsgårdene fotografert i 2014.

Flettverket av brake blir tett nok til å hindre at regn trenger inn i bygningen, men sørger likevel for god lufting, slik at høyet i løen (eller båten i nøstet) skulle holde seg tørt.

Det tar mye tid å kle en vegg med brakekledning, men til gjengjeld kan en slik kledning holde 50–100 år. På det fredede Havråtunet finnes flere løer med brakekledning, men i Åsane er det bare noen få igjen.

Slåttonn på Almås bnr. 4 i 1942. Foran hesjen står bak fra venstre: Gunilde Almås f. Haukås (1892–1964) og hennes mann Kristian Almås (1891–1980), deres datter Klara Espelid f. Almås (1913–1991) og hennes mann Peder Espelid (1894–1974). Fremme fra venstre: Karl Espelid f. 1940, Kåre Almås (1926–2013), Johanna Almås (1922–2013) og Margun Espelid (f. 1937).

Kalles løe på Almåsgårdene

Karl (Kalle) Almås (1919–2004) var den siste gårdbrukeren på Almåsgårdene. I løen på dette gårdsbruket ble det for noen år siden tatt dendrokronologiske boreprøver (årringsdatering) av to beter og en stav.

Den ene staven ble datert til å være et furutre som ble felt før 1630, trolig i 1604, og at det på fellingstidspunktet var over 500 år gammelt. Han som analyserte prøven, Thomas Bartholin ved Nasjonalmuseet i København, poengterte at han aldri hadde sett et så gammelt tre brukt i en bygning.

Denne løen har lenge vært i dårlig stand, med råtne gulvbjelker og store skader på den nederste delen av mange av stavene.

Karl Almås (1919–2004) var den siste gårdbrukeren på Almås og drev med sauer og høns til 1980-årene. Her er han fotografert sittende på skålgropsteinen utenfor våningshuset hans. Mange la turen til Almås for å kjøpe egg av Karl (Kalle).

Restaurering

I år har det derfor blitt lagt nye gulvbjelker og nytt gulv i løen. Arbeidet blir utført av en håndverker ved navn Bart Lessafre. Han er egentlig fra Belgia, men har bodd mange år i Nordhordland.

Deretter ble det satt i gang med å felle inn friskt trevirke i de stavene som var råtne nederst. Det inkluderte den staven som skal ha vært felt i 1604.

Det å sage bort det som var råttent ga også mulighet for å telle årringene ved selvsyn. Det er jo ikke akkurat vanlig å kunne se mange hundre år med årringer. Vi har derfor brukt mikroskop for å få talt årringene i denne staven.

Sammenholdt med opplysningene fra Bartholin, kommer vi frem til at dette treet begynte å vokse i året 1112.

Les også Bygget med tømmer fra vikingtiden

Del av stav fra løen på Almåsgårdene bnr. 4. I nedre bildekant sees råte, mens det i den øverste delen har vært mulig å telle årringer ved hjelp av mikroskop. Dette treet begynte trolig å vokse i år 1112.

Brakekledning fra 1915?

Utenpå slike bygg var det som nevnt ofte brakekledning. Et bilde fra cirka 1915 viser denne løen med brakekledning. Siden brakekledning kan vare 50–100 år kan det derfor godt hende at det er nettopp denne brakeveggen fra cirka 1915 som sto på Almås frem til de siste restene av den ble fjernet nå i 2022.

Denne helgen holdes det kurs i brakekledning på Almåsgårdene, og hensikten er å få dekket så mye som mulig av langveggen på løen med ny brakekledning.

Her kan du se en film om grindverksbygging og brakekledning fra Osterøy.

Her kan du følge arbeidet på Almåsgårdene som utføres av Almåsgårdenes Venner.