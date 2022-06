– Tirsdag er Vestland stedet å dra til

Finn frem solstolen, en smak av sommer er på vei.

Tirsdag kan det bli så varmt at flere enn isbadere fristes ut i sjøen – eller i hvert fall til en strand, som den på Møhlenpris. Her en finværsdag i juli 2021.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Det har ligget noen skyer over Bergen i dag. Men når de letter, blir det mer høytrykkspreg. Det kommer varm luft østfra og det blir høyere temperatur i hele Sør-Norge 2. pinsedag, sier Terje Alsvik Walløe, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Det blir stor forskjell på sommerfølelsen i ytre og indre strøk, påpeker han.

Best innaskjærs

– Det blir nordavind langs kysten, så man bør ikke dra helt ut i skjærgården hvis man vi ha det behagelig.

Temperaturen vil ligge rundt tjue grader i Bergen.

– Mandag blir en veldig fin dag med mye sol. Men tirsdag blir hakket varmere. Da kan det fort komme opp i 23–24 grader i bergensdistriktet.

Det er ikke oppsiktsvekkende varmt for tidlig i juni. I 2018 hadde Bergen nesten 30 grader i mai, understreker Walløe.

– Men det er veldig behagelig når det skjer.

Walløe jobber ved Meteorologisk institutt i Oslo.

– Varmere enn Oslo

Walløe er kjent fra værmeldingen på NRK og følger med på været fra Oslo. Der har man som kjent flere varme soldager enn Bergen.

– Lørdag var faktisk første dag at Oslo med over tjue grader i år. Det er sent. I morgen blir det nok varmere her enn i Bergen, men på tirsdag blir det varmest i bergensområdet. På tirsdag er Vestland stedet å dra til!

I tillegg til å droppe de ytterste, vindfulle kyststrøk, har meteorologen en anbefaling til.

– Det er smart å benytte de to kommende dagene før været blir mer ustabilt. Dette blir nok de to beste dagene på en god stund fremover.

Også onsdagen får sommerlig preg, om enn litt kaldere. Men så kommer regnet tilbake.

– Det kan også komme en byge tirsdag ettermiddag. Men sannsynlig blir det fint lite regn, hvis det kommer noe. Fra torsdag og kommende helg blir det skyer, mer regn og jevnere nedbør. Helgen ser ikke bra ut.

Og da sier vi takk og farvel til meteorologen.