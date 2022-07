Ut på vestlandsvegane i sommar? Her er flaskehalsane i turistsesongen.

Denne sommaren er tronge og svingete vestlandsvegar igjen fylt med turistar.

Sommaren er høgsesong for mykje trafikk på vegane.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Etter to koronaår er turistar og reisande tilbake for fullt i Noreg.

Sist gong det var normale tilstandar var sommaren 2019. Då blei det registrert 53,8 millionar overnattingar i Noreg, ifylgje tal frå Turistundersøkinga 2019.

Vestlandet var den regionen flest overnatta i, og stod for heile 37 prosent av alle overnattingar.

Det betyr mange urøynde sjåførar på utfordrande, tronge og svingete turistvegar, som igjen kan resultera i flaskehalsar og lange køar.

Dette er vestlandsvegane der ein kan oppleve kø og trafikktrøbbel på under feriesesongen:

1 Stegastein / Aurlandsfjellet 20. juli køyrde turistar seg fast på vegen opp mot Stegastein. Det skulle bli den fyrste av mange. Riksveg 5627 frå Aurlandsvangen og opp mot Aurlandsfjellet er svingete, trong og smal. Den er også særs populær, på grunn av det ynda utkikkspunktet Stegastein, som ligg om lag 13 kilometer oppover vegen. Kvar sommar er det stort trykk på vegstrekket. Køar og trafikale problem oppstår hyppig. Førre veke vart vegen stengd tre gongar på tre dagar på grunn av uhell. – Vi kan ikkje ha det slik, og noko må skje fort. Eg ser med skrekk og gru på dette kvar dag, sa ordførar Trygve Skjerdal til BT.

2 Riksveg 13 i Hardanger Fleire delar av riksveg 13 mellom Bjotveit og Kinsarvik byr på utfordringar for trafikantar. Mange kjem til Hardanger for å sjå på mektig, vestlandsk natur. Spektakulære Trolltunga vart besøkt av 64.616 personar i løpet av juli og august i 2019, og i år kan ein fort vente seg liknande tal. Riksveg 13 frå Hardangerbrua og inn mot Odda er på mange stadar både smal og svingete. Dei som kjem frå eine sida må fleire stadar vente for å sleppe den andre sida forbi. Vegen er også mange stadar utsett for ras, som ved dagsaktuelle Tyssedal i Odda. Opp mot 4000 trafikantar ferdast på vegen kvar einaste dag i høgsesongen. BT har tidlegare omtalt strekka mellom Bjotveit og Kinsarvik, der det er særleg smalt og trafikkert.

3 Riksveg 7 ved Måbødalen Den nasjonale turistvegen over Hardangervidda er på mange måtar bindeleddet mellom aust og vest. Kvar sommar kjem mange turistar med hovudmål om å sjå Noregs mest kjende foss, Vøringsfossen. I høgsesongen i 2018 vart det registrert over 220.000 besøkande ved utkikkspunktet Fossatromma. Ein stor mengd bubilar og turistbussar slyng seg oppover den svingete riksvegen i Måbødalen. – Det kan vere ein del kø i dette området i periodar, seier trafikkoperatør Idar Sangolt ved Vegtrafikksentralen. Han peiker også på at ein del syklar over Hardangervidda, men at dei ikkje klarar kome seg ned frå fjellovergangen sidan gamlevegen utanfor tunnelane har rasa ut. Det har resultert i nokon stengingar av vegen grunna syklistar i tunnelar.

4 Fylkesveg 500 i Kvinnherad Baroniet i Rosendal er eit populært turistmål. Det går utover fylkesveg 500. Langs ytste del av Hardangerfjorden går fylkesveg 500. Den er den einaste vegen inn og ut av Kvinnherad kommune via fastlandet. Mange køyrer på vegen på sommaren, og då spesielt for vitje å Rosendal. Der ligg Noregs einaste baroni, som også er Skandinavias minste slott. Den smale vegen slyng seg heilt nede ved fjorden, og har dårleg sikt på ein del stadar. Det skapar ofte problem for alle turistbussar og bubilar som kjem, og kan skape trafikkorkar ved møtestadar på vegen. – Dette er jo ein fylkesveg, og dei har ikkje nødvendig midtstrek. Så dette er ein smal veg med møtelommer, der ein ofte må stoppe for å sleppe forbi frå ei side, seier trafikkoperatør Tom Hansen ved Vegtrafikksentralen.

5 Gamle Strynefjellsvegen Vegen over Strynefjellet er både smal og svingete. Den nasjonale turistvegen over Strynefjellet held stengt i vinterhalvåret, men når juni kjem opnar gamlevegen over fjellet for turistar. Gamle Strynefjellsvegen på fylkesveg 258 er ein smal veg på 27 kilometer, og svingar seg langs steinmurar og stabbesteinar i fjellnatur. Flott vestlandsnatur er igjen trekkmiddel, og freistar turistar over fjellet i staden for i tunnelar på heilårsvegen. Dei fleste stadane langs ruta gjeld det verkeleg å halde seg på vegen, for på denne vegen må ein mest sannsynleg ha hjelp for å kome seg opp att.

6 Sognefjellet Fylkesveg 55 over Sognefjellet er også ein Nasjonal turistveg, og er vegen å ta om ein skal frå Bergen til Trondheim. Den strekk seg frå Gaupne i Sognefjorden i vest til Lom i Gudbrandsdalen i aust. Vegen er mest kjend for det flotte utsynet til majestetiske Jotunheimen Nasjonalpark. Langs ruta kan ein fleire stader stoppe for å nyte utsynet over fjell og natur. Mange turistar legg i veg over fjellovergangen om sommaren, og det kan tidvis danne seg køar på grunn av utanlandske turistar som ikkje er vane med vegen.