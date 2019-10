To personer til legevakt etter fergebrann i Kvinnherad

Flere fartøy med slukkemuligheter ligger i beredskap.

BRANN: Ifølge rederiet var det 11–12 passasjerer om bord da brannen oppsto. Jonn Karl Sætre, Kvinnheringen

Klokken 18.40 ble det meldt om brann om bord i en batteriferge ved Halsnøy i Kvinnherad.

Brannen oppsto i fergen MF «Ytterøyningen», som går i rute mellom Sydnes, Fjelberg, Borgundøy og Utbjoa. Fergen ligger ved Sydnes kai på Halsnøy.

– Brannen har oppstått i et batterirom under dekk. Men vi vet ikke detaljer om pakken, størrelse på brannen og hvor mye skade som er gjort, sier operasjonsleder i politiet, Frode Kolltveit.

To personer til legevakten

Klokken 20.16 skriver poitiet på Twitter at to personer er tatt med til legevakten for en sjekk, fordi «de har oppholdt seg litt i røyken».

Klokken 21.12 opplyser vaktkommandør i brannvesenet, Håkon Myking, at de har kontroll på brannen. Nå vil de undersøke om det er batteriene i fergen eller kabler som har begynt å brenne.

– Vi holder på med temperaturkontroll, og temperaturen på utsiden av rommet er målt til 40 grader. Det er ikke mulig å gå inn der, på grunn av gasser og slikt, sier han.

Han forteller at temperaturen på et tidspunkt skal ha blitt målt til 60 grader utenfor rommet, men at dette tallet foreløpig er ubekreftet.

Hovedredningssentralen involvert

Politiet har rekvirert fartøy med slukkemuligheter, i tilfelle det skal bli behov for det. I politiets oppdatering klokken 20.16 opplyser de at flere fartøy ligger i beredskap.

Hovedredningssentralen bistår også med å koordinere ressurser. Blant annet er hurtigbåten MS «Admiralen» sendt til stedet for å bistå med slukkearbeidet.

– Foreløpig ser man ikke flammer fra land, så det foregår nok under dekk, sier Kolltveit.

11–12 passasjerer

Politiet opplyste først at det var tre personer om bord, men ifølge Norled stemmer ikke det.

– Det var 11-12 passasjerer om bord, men de kom seg greit på land. Fergen var like ved kai og fortøyde som vanlig. Passasjerene kjørte og gikk på land, sier Inge Andre Utåker, regionssjef for fergedriften i Norled.

Han sier det er brannvesen på stedet, og at de vil sende inn røykdykkere.

– Det er ikke sett flammer, men masse røyk, sier han.

Nylig bygget om

MF «Ytterøyningen» er nylig bygget om til hybridferge, slik at den også kan gå på batteri.

– Det er en ca. ti år gammel båt som ble bygget om i sommer, sier Utåker.

Sambandet er nå stengt for trafikk.

– Det kommer ikke til å bli ferge i kveld, men vi jobber for å få inn en liten passasjerbåt, sier Utåker.