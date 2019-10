– Som et visittkort for Norge

– GOD DESIGN: – Her har Norges Bank virkelig vært gode på design og forut for sin tid, sier forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, Geir Lasse Taranger, når han studerer 1000-lappen for første gang. Til venstre en fornøyd Leif Veggum, direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank. Hedvig Idås