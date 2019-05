Meteorolog Isak Slettebø melder om synkende temperaturer fra onsdag av.

Hittil var 17. mai den beste dagen i mai. Fortsatt vil vi få høye temperaturer ut helgen, på over 20 grader med sol innimellom.

– Det er en litt rotete værsituasjon. Det er en front som vil gå nordover og ligge over Sør-Norge og Midt-Norge de nærmeste dagene, men det vil være Østlandet som får regnet. På Vestlandet vil det bli fint ut helgen, sier meteorolog ved Stormgeo, Isak Slettebø.

Stor sannsynlighet for regn

Til uken begynner været ganske bra, men fra onsdag av vil det bli nordavind og synkende temperaturer med mer skyer og perioder med regn.

– Vi hadde en nordavind i to uker frem til for et par dager siden med veldig kjølig luft. Denne luften kom rett fra Nordpolen. Nordavinden som kommer nå vil ikke bli like kald, men det vil bli en omlegging i været til litt kjøligere med temperaturer på 10 til 15 grader. Det vil bli et helt normalt mai-vær, slik det er nå er det unormalt varmt, sier Slettebø.

Det vil også bli mer urolig vær med store sannsynligheter for regn.

– Grunnen til de høye temperaturene vi har nå er et høytrykk som går fra Grønland til Øst-Europa, med et senter i Finland. Dette høytrykket gjør at vi får østavind over Sør-Norge med tørre og varme luftmasser. Dette høytrykket er på vei til å passere, og da blir Norge plutselig mer utsatt for lavtrykksaktivitet, sier Slettebø.

Ørjan Deisz

Tåke og dis

Det vil også kunne komme perioder med tåke og dis fra mandag av.

– Det er svake systemer med gradvis fuktigere luft og lite vind. Straks man får vind blåser tåken bort, men nå er det vindstille i Nordsjøen og over hele landet, og det vil det være i de neste dagene. Når man da i tillegg har fuktig luft er forholdene gunstige for tåke og dis, sier Slettebø-