Onsdag 15. mai starter arbeidet. Kister eller urner skal ikke røres.

Vest politidistrikt melder fredag at arbeidet med å grave på Øvsttun gravplass starter onsdag neste uke, den 15. mai.

Det skjer etter at flere graver er blitt undersøkt med en spesiell skanner - såkalt geoskanning utført av et sivilt firma.

– Resultatene fra geoskanningen er av en slik karakter, og såpass tydelige, at vi fikk et klart råd fra firmaet om at dette bør vi undersøke. Beslutningen om å grave er tatt på bakgrunn av skanningen og vitneforklaringene vi har i saken, sier politiinspektør Tore Salvesen til BT.

– At dere nå vil grave tyder på at dere er ganske sikre på å finne noe?

– Vi er i hvert fall sikre på at det er nødvendig å undersøke for å få bekreftet eller avkreftet.

Avsluttes seinest torsdag

«Politiet har fått på plass de nødvendige tillatelser, fra festere til graver og gravplassmyndighetene, og vil nå starte nye undersøkelser på gravplassen», heter det i en pressemelding.

Arbeidet starter onsdag 15. mai klokken 09 og avsluttes seinest dagen etter.

Politiet har fått skannet flere graver, blant annet den 11. mars i år.

De manuelle søkene som nå er planlagt, skal gjøres av krimteknikere fra Bergen, opplyser Salvesen. Han vil ikke gå inn på om det er snakk om én eller flere graver.

I pressemeldingen er omfanget av arbeidet formulert som «manuelle søk på noen avgrensede områder».

– Vi vil grave med små redskaper. Om ikke sandkorn for sandkorn, så blir det et søk med finmasket nett. Vi vil forsikre oss om at vi ikke går glipp av noe.

Han forteller at én av krimteknikere som skal delta har arkeologiutdannelse, og at han således har ekstra ekspertise for jobben som skal gjøres.

– Kunnskapen hans er noe vi har hatt nytte av i mange tidligere saker.

– Sikret oss

På spørsmål fra BT om det er eller vil bli vakthold i tilknytning til gravplassen, svarer Salvesen dette:

– Jeg ønsker ikke å komme inn på det. Men vi har sikret oss på alle bauger og kanter. Vi er ikke redd for at noen skal komme oss i forkjøpet.

Manuell graving

Politiets skal kun undersøke det øverste laget på gravplassen. De skal ikke berøre den opprinnelige gravlagte.

Politiet understreker at de ikke skal åpne eller flytte kister eller urner.

Geir Martin Strande

Politiet betrakter området for søket som et kriminalteknisk åsted. De opplyser at det skal graves manuelt slik at mulige bevis ikke går tapt.

Politiet ber mediene vise respekt

Politiet ønsker ikke å gi videre detaljer når det gjelder omfanget av den kriminaltekniske undersøkelsen.

De ber mediene om å vise respekt for gravplassens fred.

Ifølge politiet har journalister kontaktet noen av festerne til de aktuelle gravene. Dette har festerne opplevd som ubehagelig, ifølge politiet.

BT har vært i kontakt med en av dem, som ikke ønsket å kommentere saken.

Bistandsadvokaten til familien, Sigurd Klomsæt, har så langt ikke svart BT på telefon.

Da BT i slutten av april skrev at politiet hadde bestemt seg for å åpne en grav, sa Klomsæt dette:

– Det er mor og sønn veldig glade for. Det er en stor opplevelse for dem at dette nå skjer.

Trine Frantzens familie har ikke svart BT.