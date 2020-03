Regjeringa lova ikkje ei krone til ferjefylka då dei møttest i dag: – Vi forventar at pengane kjem

Fire statsrådar rydda kalenderen for ferjefylka i dag.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, distriktsminister Linda Hofstad Helleland, samferdsleminister Knut Arild Hareide og kommunal- og digitaliseringsminister Nikolai Astrup møtte dei fire kystfylka i dag. Foto: Gorm Kallestad

Måndag inviterte Knut Arild Hareide ferjefylka til Oslo for å forsøkje å roe ned ferjeopprøret langs kysten.

Men fylkesordførar Jon Askeland har ikkje ei einaste ferjekrone i bagasjen når han kjem heim til Vestland i ettermiddag.

– Vi fekk ingen lovnader. Vi forventa heller ikkje at pengane skulle kome over bordet i dag, men vi sa veldig tydeleg at pengane må kome, seier fylkesordførar Jon Askeland (Sp) til BT etter møtet.

– Stor politisk sprengkraft

Fylka meiner dei har fått for lite pengar til ferjedrift frå staten, og har eit klart krav: Regjeringa må punge ut i revidert nasjonalbudsjett som blir lagt fram i mai.

Det betyr at regjeringa og kystfylka no har dryge to månader å bli einige på.

– Eg har trua. Det er ikkje ofte fire statsrådar tek seg tid til å treffe fylka i ei enkeltsak. Det er signal om at ferjeopprøret har stor politisk sprengkraft, og at dei tek det på alvor, seier Askeland.

Vestland fylkeskommune var representert ved fylkesrådmann Rune Haugsdal og fylkesordførar Jon Askeland (nummer tre og fire frå venstre). Foto: Gorm Kallestad

Det var innføringa av Autopass på fylkesferjene som sette i gong opprøret blant pendlarar og fastbuande langs kysten.

Over natta gjekk prisane på enkelte strekningar opp med over 40 prosent.

Regjeringa stilte mannsterke opp i møtet i dag. Hareide hadde med seg klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, distriktsminister Linda Hofstad Helleland og kommunal- og digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Trur det går mot ei løysing

Vestland har i tillegg til innføringa av Autopass hatt store utgifter knytt til å vere pionerar på utsleppsfrie ferjer.

– Dei er ikkje tvil om at Vestland har gått fremst når det gjeld teknologiutvikling. Kanskje spesielt Astrup (kommunal- og moderniseringsminister) viste at han har stor forståing for situasjonen, og sa rett ut at grepa vi gjer klimamessig er verdifulle, fortel Askeland.

Vestland, Møre og Romsdal, Nordland, Trøndelag og Troms og Finnmark møtte fire statsrådar i Oslo i dag. Foto: Gorm Kallestad

Før møtet i dag hadde fylka blitt bedt om å legge fram alle kostnadane og inntektene dei hadde i tilknyting til drift av ferjer.

Dagens møte skulle legge grunnmuren for det vidare arbeidet, ved å sikre at alle var einige om det same talgrunnlaget.

Neste steg i soga om ferjeopprøret er regjeringa sitt arbeid med ferdigstillinga av revidert nasjonalbudsjett.

Har du tru på at det går mot ein slutt på pendlaropprøret no?

– Ja, det har eg trua på, seier Askeland.