Løse plater fyker i vinden: Hotellgjester fraktes i buss

– Isolasjonsplatene som flyr lå på taket ved siden av, sier Rolf Mathiesen.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Mandag filmet han materialene som flyr i den sterke vinden rundt Comfort Hotel Bergen Airport på Flesland.

– Vinden er veldig opp og ned, men vi har ikke lov til å gå ut, sier Rolf Mathiesen som arbeider i et kontorfellesskapet Regus som holder til i nabobygget.

– Dere har fått beskjed om å holde dere innendørs?

– Ja. Isolasjonsplatene som ble virvlet opp ute på plassen dundret inn i rutene her. Men flyene går, sier Mathiesen.

Sperret av gangveien

Hotelldirektør Erlend Lunde ved Comfort Hotel Bergen Airport sier til BT at de begynte å merke den sterke vinden like etter klokken 11 mandag. Han sier at de løse isolasjonsplatene er fra et nabobygg som er under bygging.

– Det er ingen personskader, men vi har fått gangveien fra flyplassen til hotellet sperret av for å unngå at noen blir truffet av gjenstander, sier Lunde.

– Kjører gjestene

Hotelldirektøren forteller at de har gjort en avtale med et shuttlebuss-selskap som kjører gjester fra flyplassen og inn i garasjen på hotellet, slik at de kan ta heisen eller ta trappene opp til hotellet.

Og vinden skal bli enda sterkere tidlig på ettermiddagen, forteller meteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt i Tromsø.

– Det ser ut som om vinden blir verst tidlig på ettermiddagen ved 14–15-tiden i dag, sier meteorologen.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel på grunn av de kraftige vindkastene som er ventet mandag. Lokalt kan det bli vindkast på 27–35 meter pr. sekund i Vestland fylke.

