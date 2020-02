Løse plater føk i vinden rundt hotellet

På Flesland måtte flere søke ly da vindkastene herjet som verst mandag formiddag.

Publisert Publisert I dag 13:07

Mandag filmet han materialene som fløy i den sterke vinden rundt Comfort Hotel Bergen Airport på Flesland.

– Vinden er veldig opp og ned, men vi har ikke lov til å gå ut, sa Rolf Mathiesen mandag formiddag.

Han arbeider i et kontorfellesskapet Regus som holder til i nabobygget, og fikk beskjed om å holde seg innendørs.

– Isolasjonsplatene som ble virvlet opp ute på plassen dundret inn i rutene her, sa Mathiesen.

FØK BORBI: Isolasjonsplatene svevde rundt hotellet mandag formiddag. Foto: 2211-tipser

Sperret av gangveien

Hotelldirektør Erlend Lunde ved Comfort Hotel Bergen Airport sa til BT at de begynte å merke den sterke vinden like etter klokken 11 mandag. Klokken 17.50 er alt tilbake til normalen på Flesland.

– Veidekke har sikret alle løse gjenstander på nabobygget, samt ryddet opp i det som falt ned med vinden, sier Lunde.

Kom fra nabobygg

Han fortalte i formiddag at de løse isolasjonsplatene er fra et nabobygg som er under bygging.

Gangveien fra flyplassen til hotellet ble midlertidig sperret av for å unngå at personer ble truffet av platene.

Publisert Publisert: 17. februar 2020 13:07 Oppdatert: 17. februar 2020 18:46