Mann i 30-årene skutt av poli­tiet i Lindås

En mann i 30-årene skal ha gått mot politiet med motorsag før han ble skutt i foten på en hytte i Lindås kommune lørdag kveld. Mannen er alvorlig skadd.

Politiet ble lørdag ettermiddag like før klokken 15 varslet om et innbrudd på en hytte på Seim i Lindås kommune.

Da politiet kom fram, truet han dem med en øks, opplyser politiet i en pressemelding natt til søndag.

– Politiet trakk seg unna. Politiet forsøkte å forhandle med mannen, men dialog førte ikke fram, skriver operasjonsleder Morten Rebnord i pressemeldingen.

Videre skriver politiet at mannen «etter en stund» kom ut av hytta med en motorsag.

– Mannen startet motorsagen og gikk mot politiet. Det ble avfyrt varselskudd da mannen ikke etterkom politiets anrop. Mannen fortsatte å gå mot politiet med motorsagen i gang. Han ble til slutt skutt i foten av politiet, skriver politiet i pressemeldingen.

Operqsjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt sier til BT at de ble varslet om innbruddet like før klokken 15 lørdag.

Mannen ble skutt i foten sju timer senere, like før klokken 23.

Mannen er under behandling på sykehus. Tilstanden hans er alvorlig, men ikke livstruende.

Spesialenheten for politisaker er varslet om hendelsen.

De har ikke svart på BTs henvendelse natt til søndag.

