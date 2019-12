Slik blir romjulsvêret: – Skalk lukene og ta på deg sydvesten

Det er stor sjanse for stengde fjellovergangar i dagane før nyttår, åtvarar meteorologen i Stormgeo.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

HER KJEM UVÊRET: Eit lågtrykk snikjer seg innover vestlandskysten. Foto: Stormgeo

Etter eit roleg og fint julevêr, har vêrgudane vakna til liv igjen.

No sender dei skyer fulle av regn i vår retning.

Natt til laurdag brakar det laust.

– Då kjem ei fullstendig vêromlegging. Kortversjonen er at ein bør skalke lukene og ta på seg sydvesten, seier meteorolog i Stormgeo, Olav Krogsæter.

Årsaka er eit lågtrykk som kjem sigande inn frå Island. Nedbøren er venta å starte rundt midnatt, og auke på utover helga.

– Aller verst blir det søndag den 30. desember. Då er det venta 80 til 100 millimeter nedbør. Det blir ein grå dag, fortel meteorologen.

Nedbøren startar truleg i indre strok, som Voss og Indre Nordfjord, og bevegar seg utover mot kysten.

DÅRLEG VÊR: Det er framleis rundt 50 prosent sjanse for opplett på nyttårskvelden i Bergen. Foto: Alice Bratshaug

Også vinden skal auke på, men det blir ingen nyttårsstorm. Uvêret skal nemleg minke fram mot sjølve nyttårsfeiringa.

– Det blir opp mot sterk kuling utsette stader på kysten og fjellet, fortel Tone Christin Thaule, som er vakthavande meteorolog ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

Fare for skred og flaum

Nedbørsmengdene kan skape problem for dei som skal ut å reise i dagane før nyttår.

– Søndag vil nedbørsmengdene auke faren for snøskred og den slags. Det er ikkje ein god dag om ein skal køyre over fjellet før nyttår, seier Krogsæter i Stormgeo.

Snøgrensa ligg høgt denne jula, heilt opp mot 900 meter på dei varmaste dagane.

På varsom.no, som varslar om skredfare, åtvarar dei mot at dei høge temperaturane vil føre til snøsmelting og har sendt ut eit gult farevarsel.

Varselet gjeld også flaum. Snøsmeltinga og nedbøren vil føre til auka vassføring, og er også venta å skape overvannsproblem på vegane enkelte stader.

Dei ber folk halde seg oppdatert på situasjonen i områda dei skal ferdast frå søndag morgon til måndag ettermiddag.

Slik blir nyttårsvêret

Det er framleis litt usikkert korleis vêret blir på sjølve nyttårskvelden, men truleg blir det vått mange stader.

– Dess lenger sør ein kjem, dess betre sjanse er det for godt vêr. Sogn og Fjordane er mest utsett, medan det framleis er rundt 50/50 sjanse for at det blir regn i Bergen, fortel Krogsæter.

Også vêrvarslinga på Vestlandet ventar regn.

– Det blir bygevêr, så det blir litt av og på. Er du heldig kan det hende du får sjå blå himmel inn i mellom, fortel Thaule.

Både Yr og Storm melder om ei varm nyttårsfeiring. Nokre stader kan det bli opp mot åtte grader.

– Dette skjer i løpet av kvar vinter, men det mildt og langt over gjennomsnittet, fortel Krogsæter.

Publisert: Publisert 27. desember 2019 11:10 Oppdatert: 27. desember 2019 11:42

Les også

Mest lest akkurat nå