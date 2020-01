Fem slåsskamper i sentrum i natt

Politiet melder om mye folk og dårlig stemning.

Det har vært en travel natt for politiet i Bergen sentrum, forteller Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

– Det har vært mye slåssing i natt. Ingen har blitt alvorlig skadet, men vi har sendt fire personer i drukkenskapsarresten.

Flere personer slåss utenfor McDonalds

Det første slagsmålet fant sted like før klokken 02.00 utenfor utestedet Natt. En vakt skal ha blitt slått ned like foran politipatruljen på stedet, og to personer ble innbrakt av politiet for ordensforstyrrelse.

Om lag en time seinere, klokken 03.06, ble det meldt inn nok et slagsmål. Denne gangen utenfor McDonalds. Flere personer skal ha vært involvert, forteller Dahl-Michelsen.

– Det var mye folk og dårlig stemning. En vekter ble slått til, men ble ikke alvorlig skadet.

Bare fem minutter seinere fikk politiet inn en melding om et slagsmål utenfor Den Nationale Scene. Her skal det ha vært tre menn som sloss. En av dem ble tatt i arresten, de to andre ble bortvist fra sentrum.

Ti personer i slåsskamp ved kinoen

Men det stopper ikke der. Klokken 03.28 var det fem personer som sloss ved Nedre Korskirkeallmenning. En rute skal ha blitt knust i en restaurant, men vinduet var ikke stort nok til å ta seg inn i restauranten. Ingen personer skal ha blitt skadet, ifølge politiet.

Om lag en time seinere var det om lag ti personer som sloss i Magnus Barfots gate. Politiet kom raskt på stedet og fikk kontroll på flere av de involverte personene.

– En dame fikk et kutt i fingen, men ville ikke anmelde forholdet. Konflikten ble for så vidt ordnet opp i på stedet, sier Dahl Michelsen.

