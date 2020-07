Juli har så langt vært en kald måned med mange nedbørsdager. Men på fredag er det håp.

Det ligger an til å bli den kaldeste julimåneden på over 20 år.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Denne måneden har så langt vært skuffende værmessig. Dette bildet ble tatt 17. juli. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Årets store norgesferie har vært skuffende værmessig for dem som tilbrakte fridagene i Bergen i juli.

Siden begynnelsen av måneden har det nemlig bare vært to dager hvor det ikke har blitt registrert nedbør: fredag 10. og lørdag 25.

Det viser statistikk som værentusiast Robert Næss har samlet inn.

– Det har egentlig ikke vært enormt mye nedbør, men det er spesielt at det ikke har vært mange dager uten, sier han.

Kjøligere enn på lenge

Næss, som til vanlig jobber som investeringsdirektør i Nordea, bruker værstatistikk som avkobling i hverdagen. Tallene han har hentet inn går langt tilbake i tid, og han opplyser at man så langt må tilbake til 1981 for å finne like mange nedbørsdager i juli måned.

Dersom det kommer mer nedbør de neste dagene, som det er meldt, må man tilbake til 1920.

Men det er ikke bare antallet dager med regn som har satt en demper på sommerstemningen. Selv om dette normalt er den varmeste tiden på året, ville 2020 det annerledes:

På den fineste dagen, 24. juli, ble det målt 21,3 grader.

Snittemperaturen har så langt vært på 13,3 grader.

På den kaldeste dagen, 4. juli, ble det målt 6,1 grader.

– Dette er nok litt «payback» for at det var vamt i juni, sier Næss og legger til:

– Pr. nå ser det ut som om vi må tilbake til 1998 for å finne en kjøligere juli.

24. juli ble det målt 21,3 grader i Bergen. Foto: Jannica Luoto

– Kan bli nærmere 25 grader

Selv om juli-været har vært dårligere enn man er vant med, er det fremdeles håp for å få en fin avslutning på måneden.

Isak Slettebø, som er meteorolog i Stormgeo, forteller at været gradvis vil ta seg litt opp de neste dagene. På torsdag kan temperaturen bikke 20 grader, selv om det er fare for litt bygevær.

– Og på fredag blir det varmt og oppholdsvær. Da kan det kanskje bli nærmere 25 grader, sier han.

Han oppfordrer til å bruke dagen godt, for gleden ser ut til å bli kortvarig:

– Det ser ut som om modellene har bestemt seg for regn de første par dagene i august. Så det blir nok vått i neste uke også, sier han.

Men det blir nok likevel litt varmere enn det har vært, tror meteorologen.

Dette bildet viser en prognose for førstkommende fredag. Blåfargen på kartet er nedbør. På lørdag vil blåfargen trekke tilbake mot Vestlandet. Foto: Stormgeo