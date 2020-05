De siste ukene har det skjedd noe med gatekunsten i Bergen. Her er syv eksempler på det.

– Rett inn i folkesjelen, sier gatekunstkjenner om en av veggene.

Publisert Publisert Nå nettopp

Denne kom opp like ved studentbaren Diskuterbar på UiB da hytteforbudet fortsatt gjaldt. Foto: Rune Sævig

Flere steder i Bergen har det kommet gatekunstverk med ulike pek på covid-19. En av dem som har fått mye oppmerksomhet, er den anonyme kunstneren Pyritt.

Det gjelder særlig et bilde av en bunadskledd jente med munnbind. En print av kunstverket ble overlevert til ordfører Marte Mjøs Persen i mars.

– Det er supert at det over hele verden popper opp gatekunst som kommenterer den tiden vi er inne i, og at dette er som en global bevegelse, sa Persen til BA da.

Selv hadde ikke kunstneren forventet så mange reaksjoner.

– Jeg forventet aldri at det bildet kom til å blåse seg opp så mye som det gjorde, sier Pyritt til BT.

– Helt overbevist om at det kommer mer

Øistein Jakobsen driver Facebook-siden StreetArt Bergen. Gatekunstkjenneren er helt overbevist om at det kommer mer korona-relatert gatekunst.

– Det er 65 aktive gatekunstnere i Bergen. Det er ikke usannsynlig at de kommer som perler på en snor fremover.

Han sier det ikke bare er den alminnelige gatekunsten som preges av pandemien.

– Til og med dem som lager graffiti lager korona-relaterte ting. Alle er påvirket av situasjonen.

Her er syv gatekunstverk som har dukket opp på Bergens vegger og bygg den siste tiden.

1. Danmarks plass

Pyritt malte «Mai2020» utenfor Kronstad DPS. Du finner den ved undergangen. Foto: Rune Sævig

Kunstneren sier ideen startet som en spøk mellom ham og samboeren.

– Vi så for oss at folk uansett kom til å springe rundt i bunad med munnbind og drikke Corona, sier Pyritt.

Uansett hva som hendte, ville nordmenn være for stolte til å ikke feire 17. mai, mente de.

– Plutselig ble det mer enn realitet enn en spøk.

2. Laksevåg

Du finner den der Kringsjåveien møter Håsteins gate, like ved Damsgård Hovedgård. Foto: Alice Bratshaug

Pyritt droppet bunadsjentens Corona-flaske, men han klarte ikke helt å riste av seg ideen.

– Jeg fant inspirasjon i en gammel Jack Daniels-reklame fra 1960-tallet, med en sexy jente som kysser en flaske.

På flasken står det: «Korona Extra Contagious». Ekstra smittsom.

– Denne var mest for moro skyld. Jeg vil at folk skal smile litt av det.

3. Norges Handelshøyskole

Denne finner du utenfor NHH. Den til høyre er noen år gammel og malt av en annen kunstner. Foto: Rune Sævig

Da gatekunstneren AFK kom ut av karantene, feiret han med å lage denne utenfor Norges Handelshøyskole.

– Sett bort fra den åpenbare tolkningen (at kapitalisme er «closed for business»), håper jeg at dette kunstverket vil inspirere skarpe studenter til å tenke litt dypere, har AFK skrevet i en e-post til Studvest.

4. Universitetet i Bergen

AFK har også laget kunst i lokalet til studentbaren like ved. Foto: Rune Sævig

Jakobsen sier han sto med gatekunstneren da han gjorde denne ferdig like ved studentbaren Diskuterbar.

– Den går rett inn i folkesjelen. Han har på luen, appelsin i neven og er på skitur.

Jakobsen mener denne setter Norges problemer i perspektiv.

– Folk blir sure for at de ikke fikk dra på påskefjellet. Det er ganske smålig i forhold til problemstillingene ute i verden.

5. Fotballpuben

Denne skapte diskusjoner i gatekunst-grupper på Facebook. Kopiert av Banksy eller ikke? Foto: Rune Sævig

Denne finner du på bygningen til Fotballpuben. Påskriften «copied art», kopiert kunst, har kommet i ettertid, med referanse til et likende bilde av kunstneren Banksy.

6. Nesttun

Denne er laget av gatekunstneren Bly. Foto: Alice Bratshaug

Denne finner du like nedenfor Kiwi, ikke langt fra Skjoldskiftet bybaneholdeplass.

7. Rådhuset

Dette maleriet ble stjålet og siden levert tilbake. Nå har det fått en ny vri. Foto: Johannes Steen

Dette maleriet av AFK kom opp da 13 ulike kunstnere gikk sammen for å lage en gatekunstvegg utenfor rådhuset i februar.

Nå har gutten med mobilen fått ansiktsmaske. På sin Instagram-profil retter kunstneren fokus på Kinas økte overvåking.

– Ved hjelp av kunstig intelligens kan de nå identifisere innbyggere, selv med ansiktsmaske, skriver AFK.

Hør koronapodden i appen BT Lytt eller direkte i vinduet nedenfor: