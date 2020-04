Oppdatert: Dagens viktigste saker om koronautbruddet

To nye koronadødsfall i Bergen. Og: 17. mai-komiteen lover buekorps på nasjonaldagen.

Foto: Erik Modal, Vestre Viken HF / NTB Scanpix

Fredag ble det meldt om to nye koronadødsfall i Bergen. 161 personer med covid-19-sykdom er meldt døde i Norge så langt. 165 koronapasienter var fredag ettermiddag innlagt på sykehus.

1. Slik unngikk islendingene smittespredning

Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

I Reykjavik har skoler og barnehager vært åpne til tross for korona­pandemien, dog med færre barn om gangen og strenge smitteverntiltak. Resultatet er lite smittespredning og få sykdomstilfeller.

– Jeg er stolt av det vi har fått til, sier Helgi Grímsson, som har ansvar for over 21.500 barn og 5000 ansatte som skolesjef i Islands hovedstad.

Skolesjefen i Reykjavik har flere råd til norske kolleger.

2. – Det blir buekorps på 17. mai. Det kan vi love.

Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Kulturminister Abid Raja la fredag frem planen for årets nasjonaldagsfeiring. På pressekonferansen understreket han at årets feiring vil bli annerledes.

Barnetogene, slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres i år. Det samme gjelder større feiringer på grendehus og skoler. Men musikkorps kan spille og marsjere der forholdene ligger til rette for det.

– Det blir buekorps og andre korps på 17. mai. Det kan vi love. Vi har en plan, og jeg tror det kommer til å bli veldig bra, sier Vidar Børve i 17. mai-komiteen i Bergen.

3. Har du bestilt pakkereise? Da bør du lese dette.

Foto: NTB scanpix (arkiv)

Reiselivsbransjen er i krise som følge av koronapandemien. Pakkereiseloven sier at kundene skal ha pengene tilbake innen 14 dager om turen blir avlyst. For å hjelpe reiseselskapene, foreslår regjeringen en midlertidig lovendring – som kan bety at du må vente i månedsvis på å få pengene tilbake.

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen «totalslakter» forslaget.

– Dette vitner om lettvint hastverksarbeid. Det er et ekstremt dårlig og lite gjennomtenkt forslag, sier han.

